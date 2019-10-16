民陣轟林鄭：回應五大訴求、鞠躬下台 才是最好的施政報告

2019-10-16 20:04

〔即時新聞／綜合報導〕香港行政長官林鄭月娥今天透過電視螢幕宣讀任內第三份施政報告，當中對於香港人關注的政治改革或五大訴求隻字未提，遭到香港泛民派批評。香港「民間人權陣線」表示，「唯有回應五大訴求，林鄭鞠躬下台，才是最好的施政報告。」民主派立法會議員則指，林鄭透過電視發表施政報告，有如恐佈份子賓拉登（Osama bin laden）。

「民間人權陣線」批評，「林鄭月娥政府若仍想借任何民生的小修小補借以平息警暴引發的民怨，都是不切實際的離地施政。」

「民間人權陣線」指，林鄭的民意支持度持續破底，「七成港人要求林鄭下台，反映大部份市民極度不信任林鄭月娥政府。今日林鄭踏入立法會會議廳，意圖以行政長官身份宣讀施政報告，自以為仍可以帶領香港，實在厚顏無恥，令人厭惡！」民陣呼籲，「呼籲林鄭看看手染鮮血的雙手，停止殘害香港，回應五大訴求，鞠躬下台。」

另外，根據《立場新聞》報導，香港民主派議員批評林鄭透過電視螢幕宣讀施政報告，是不敢面對市民，又指她就像恐佈份子賓拉登（Osama bin laden）或流亡政府一樣，竟要透過電視螢幕發表施政報告，其做法是「現屆政府的恥辱」。

林鄭月娥今天下午在記者會上表示，今年施政報告並沒有特別提到23條立法，因為相信自己的任期至此，「我連目前紛爭暴亂都未能完全遏止，要做另一場富爭議性工作，機會比較低」，她又指，此次施政報告沒有提出政治問題的方案，但當社會情況平靜下來，希望可以和社會各界平靜對話。

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