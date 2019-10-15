香港抗爭延燒 網傳中共2支人馬「地下執法」 包括暗殺、滅口

2019-10-15 07:38

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中持續4個月，港警暴力鎮壓不斷升級，並爆出多起多起年輕人失蹤、自殺及被殺案，引發香港社會人心惶惶，而根據網友的最新爆料，指逾2萬名來自中共的公安、武警及秘密特工，已經進入香港進行「地下執法」，當中分成2股力量，一是冒充港警執行捉捕及清場；另一支來自中共國安人員組成的「祕密特工」，執行竊聽、綁架及謀殺棄屍等。

這起訊息來自署名「君子蘭」的網友在推特上爆料，他連發數文詳述暗殺力量的存在。

據君子蘭的說法，這兩支暗藏在港警之中的力量，一支是中共廣東公安和武警，直接穿上加入港警制服，跟港警一起動作，負責在示威現場驅散、毆打、捉捕、清場任務；不同的是，這群冒充港警的公安已獲得高層授意，可以「在捉捕示威者過程中會肆無忌憚地過分使用武力」，且不會承擔任何的法律後果。

另一支地下執法的力量，來自中共國安所屬的秘密特工，直接聽命北京國安部和廣東國安廳指揮，且可以指揮港警，除了少數合作對象外，不會在港警系統上留下任何紀錄。

這隊人馬主要負責對示威運動的核心人物進行電訊竊聽、跟蹤偵查、綁架密捕、刑訊迫供、謀殺棄屍的祕密任務，目的是要查清示威活動的核心人物、示威者間的互動方式、領導機構……..等內容，以打擊瓦解示威運動。

為達目的，這支祕密特工甚至不惜使用包括恐嚇引誘、暴力折磨、強姦輪姦、催眠餵藥，對不合作者一概會被自殺、棄屍。

君子蘭更說，即使目前香港已經出現多起無名屍，未來可能還會有更多人「被自殺」及發現更多無名屍。

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