香港抗爭延燒 網傳中共2支人馬「地下執法」 包括暗殺、滅口

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中持續4個月，港警暴力鎮壓不斷升級，並爆出多起多起年輕人失蹤、自殺及被殺案，引發香港社會人心惶惶，而根據網友的最新爆料，指逾2萬名來自中共的公安、武警及秘密特工，已經進入香港進行「地下執法」，當中分成2股力量，一是冒充港警執行捉捕及清場；另一支來自中共國安人員組成的「祕密特工」，執行竊聽、綁架及謀殺棄屍等。
這起訊息來自署名「君子蘭」的網友在推特上爆料，他連發數文詳述暗殺力量的存在。
據君子蘭的說法，這兩支暗藏在港警之中的力量，一支是中共廣東公安和武警，直接穿上加入港警制服，跟港警一起動作，負責在示威現場驅散、毆打、捉捕、清場任務；不同的是，這群冒充港警的公安已獲得高層授意，可以「在捉捕示威者過程中會肆無忌憚地過分使用武力」，且不會承擔任何的法律後果。
另一支地下執法的力量，來自中共國安所屬的秘密特工，直接聽命北京國安部和廣東國安廳指揮，且可以指揮港警，除了少數合作對象外，不會在港警系統上留下任何紀錄。
這隊人馬主要負責對示威運動的核心人物進行電訊竊聽、跟蹤偵查、綁架密捕、刑訊迫供、謀殺棄屍的祕密任務，目的是要查清示威活動的核心人物、示威者間的互動方式、領導機構……..等內容，以打擊瓦解示威運動。
為達目的，這支祕密特工甚至不惜使用包括恐嚇引誘、暴力折磨、強姦輪姦、催眠餵藥，對不合作者一概會被自殺、棄屍。
君子蘭更說，即使目前香港已經出現多起無名屍，未來可能還會有更多人「被自殺」及發現更多無名屍。
（續上）被自殺、被棄屍，只有極少數的被捕人士如果警察認為是示威運動的核心人物就會被秘密轉介給另一支秘密特工進行刑訊迫供；— 君子蘭 （@newyorkluo） 2019年10月13日
另一支人馬是獨立於港警和香港法律之外，直屬北京國安部和廣東國安廳指揮，且港警必須無條件予以配合，100%由大陸國安人員組成的「秘密工特」，（後續） pic.twitter.com/Jo0zhisf7w