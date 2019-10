氣炸！夢工廠新作大秀中共「九段線」 越南崩潰秒禁播

2019-10-14 19:20

〔即時新聞/綜合報導〕夢工廠動畫公司新作《壞壞萌雪怪》,今(14)日傳出因在電影中展示中國「九段線」地圖,遭越南政府禁播。

據《BBC》報導,美國「夢工廠」動畫公司,與中美合資的「東方夢工廠」電影製片公司合作新片《壞壞萌雪怪》(Abominable),因在電影中展示中國「九段線」地圖,引起越南政府強烈不滿,宣布禁播。

《壞壞萌雪怪》講述一名中國女孩與大雪怪(Yeti)邂逅的故事,但由於在電影中秀出中國在南海單方面宣稱的領海範圍「九段線」(我國稱「11段線」),遭到越南政府下令禁播。

報導指出,中國近期與越南正因南海主權爭議僵持不下,除此之外菲律賓、汶萊、馬來西亞以及我國皆對南海部分區域宣示主權。

《壞壞萌雪怪》爭議片段,是由眼尖越南觀眾發現,後在社群平台上廣為流傳,越南政府也因此迅速下架該片,宣布禁播。

對此,越南文化、運動及觀光副局長塔光東(Ta Quang Dong)嚴正向媒體表示:「我們會吊銷該片執照」。

據悉,中越關係自7月以來陷入矛盾,中國試圖在越南領海進行資源探勘,引起越南政府和人民強烈不滿。中國駐越南大使館外,更在8月傳出越南少見的大型民眾示威,抗議中國侵犯越南領海。

(外媒駐越記者Mike Tatarski推特)

'Abominable,' the animated movie produced by Dreamworks & Shanghai-based Pearl Studio, has been pulled from theaters in Vietnam after viewers noticed a map apparently depicting China's 9-dash line in the East Sea. (Screenshot & 'X' via Zing.) pic.twitter.com/S2OUR6xyu2