氣炸！夢工廠新作大秀中共「九段線」 越南崩潰秒禁播

2019-10-14 19:20

〔即時新聞／綜合報導〕夢工廠動畫公司新作《壞壞萌雪怪》，今（14）日傳出因在電影中展示中國「九段線」地圖，遭越南政府禁播。

據《BBC》報導，美國「夢工廠」動畫公司，與中美合資的「東方夢工廠」電影製片公司合作新片《壞壞萌雪怪》（Abominable），因在電影中展示中國「九段線」地圖，引起越南政府強烈不滿，宣布禁播。

《壞壞萌雪怪》講述一名中國女孩與大雪怪（Yeti）邂逅的故事，但由於在電影中秀出中國在南海單方面宣稱的領海範圍「九段線」（我國稱「11段線」），遭到越南政府下令禁播。

報導指出，中國近期與越南正因南海主權爭議僵持不下，除此之外菲律賓、汶萊、馬來西亞以及我國皆對南海部分區域宣示主權。

《壞壞萌雪怪》爭議片段，是由眼尖越南觀眾發現，後在社群平台上廣為流傳，越南政府也因此迅速下架該片，宣布禁播。

對此，越南文化、運動及觀光副局長塔光東（Ta Quang Dong）嚴正向媒體表示：「我們會吊銷該片執照」。

據悉，中越關係自7月以來陷入矛盾，中國試圖在越南領海進行資源探勘，引起越南政府和人民強烈不滿。中國駐越南大使館外，更在8月傳出越南少見的大型民眾示威，抗議中國侵犯越南領海。

相關原文請見：

（外媒駐越記者Mike Tatarski推特）

'Abominable,' the animated movie produced by Dreamworks & Shanghai-based Pearl Studio, has been pulled from theaters in Vietnam after viewers noticed a map apparently depicting China's 9-dash line in the East Sea. （Screenshot & 'X' via Zing.） pic.twitter.com/S2OUR6xyu2 — Mike Tatarski （@miketatarski） 2019年10月14日

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