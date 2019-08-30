CNN：西沙群島恐為引爆中越關係的導火線

2019-08-30 22:20

〔即時新聞／綜合報導〕中國的南海野心未曾消停，近期再與越南頻頻傳出爭端。《CNN》專文分析指出，「西沙群島」（越稱黃沙）恐成為中越關係爆炸的導火線。

「黃沙陳列館」教育領土意識

據《CNN》報導，越南2018年初在峴港市斥資美金180萬元（折合約台幣5653萬元）打造「黃沙陳列館」，稱主要目的是提高國民的領土意識，並對外宣示捍衛主權的意志。

自開幕以來的4萬人次參訪者中，約半數都是越南學童，到此參觀包括文件、地圖文物、歷史照片等陳列物，只為加強國民的一個意識：西沙（黃沙）群島屬於越南，而非中國。

西沙群島由130個大小珊瑚礁島組成，位於南海的西北區域，周遭海洋資源豐富，也有人猜測蘊含天然氣等資源。至今沒有專家可以明確說出哪個國家擁有西沙群島，越南將此劃入峴港市，中國將此劃入海南省，而我國將此置於高雄轄下。

唯一可以確定的是，中國已控制西沙群島長達45年。而隨著中國蠶食鯨吞南海的野心逐漸顯露，長期對西沙群島提出領土要求的越南已經感到厭煩。

深根於歷史的衝突

深諳南海事務的歷史學家陳德英山（Tran Duc Anh Son）向《CNN》表示，越南擁有西沙群島主權最早的證據是一張1686年的古地圖，顯示出西沙群島歸越南當時的「阮氏王朝」所有。

陳德英山表示，早在17世紀晚期，阮氏王朝即派遣漁夫組成的「黃沙隊」占領西沙群島，並取回可食資源上貢皇室。於此之後，阮氏王朝嘉隆帝阮福映1816年正式將西沙群島歸為領土。

然而中國外交部曾於2014年稱，中國人在南中國海的活動可追溯至2000年以前，中國是第一個發現、命名、探索並開墾這些南海島嶼的國家，並持續擁有其主權。

英國學者：越南恐已放棄主權

對此專家認為，誰擁有西沙群島主權，是遠比誰先命名、誰先繪製地圖更要複雜的問題。倫敦大學國際外交事務研究員霍斯金（Mark Hoskin）表示，有紀錄顯示早在1823年就有中國船隻和漁夫在西沙群島活動。

此外，霍斯金表示，越南可能早在1958年即放棄了西沙群島主權，當時北越總理曾致信中國稱「承認且同意」其在南海的主權。

美國學者：中國主權主張無效

但是美國海軍戰爭學院的前國際法教授佩卓薩（Raul Pedroza）卻持相反意見，他援引非營利研究組織海軍分析中心（CNA）2014的報告指出，越南早從18世紀初期就擁有西沙群島主權，且一直延續到法國殖民時期至今。

佩卓薩表示，中國直到1909年才派出海軍在這些島嶼上留下記號。即使是當時，也沒有任何中國人住在島上。直至1956年中國才在群島中最大的永興島上（Woody Island）開發建築，並於1974年從南越手中奪走其他島嶼。

佩卓薩強調，此二案例皆顯示出，中國的行為違反了聯合國憲章規範，以暴力脅迫他人的領土完整性，因此主權主張無效。

中越各說各話

在黃沙陳列館中，1974年的這場戰役也被列為重點展覽，紀錄53名南越軍人遭中共解放軍殺害，並寫道「他們犧牲生命，只為在海上保護每一吋祖國的領土」。當然，中國的版本則完全相反，認為該戰役是奪回合法屬於中國的領土。

中國迄今已控制西沙群島長達45年，且不斷加強永興島上的軍事設備。今夏稍早中國甚至在島上部署了J-10戰鬥機，對此，美國太平洋司令部聯合情報中心前主任蘇斯特（Carl Schuster）表示：「這是他們向國際宣示，他們想在『領土』上部署空軍。另一方面也展現能夠控制南海空域的野心和能力。」這樣的威脅，讓距離西沙群島僅375公里的峴港隱隱作痛。

「全方位」的主權宣示

越南對西沙群島主權的意識展現，並不僅止於「黃沙陳列館」。在越南著名景點順化皇城，也有展示一幅中國清代的《皇朝直省地輿全圖》，以此證明西沙（黃沙）及南沙（長沙）群島非屬中國。

此外，峴港一座曾被美軍戲稱為「中國沙灘」（China Beach）的美溪沙灘（My Khe），也引起越南政府極大反彈，因為許多旅遊導覽網站、地圖仍使用中國沙灘的暱稱，官方甚至威脅下架這些使用暱稱的網站。

許多當地人也對「中國沙灘」這個稱呼十分感冒。例如知名旅遊網站貓途鷹（TripAdvisor）上有旅客問道：「中國沙灘在哪？」即有人回答：「越南沒有中國沙灘！要就去中國找。」

一名不願具名的當地人接受《CNN》採訪表示：「不要這樣稱呼這座沙灘，這是鼓勵中國侵犯越南領土的行為。」他認同包括陳列館、地圖在內，越南政府堅守西沙群島主權的做法，認為西沙群島屬於越南，總有一天它會回歸。他說：「今天我們保持和平，但明天，誰曉得呢？」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法