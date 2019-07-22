「越」界探勘南海油田 美籲中停止霸「鄰」

2019-07-22

〔編譯茅毅／綜合報導〕針對越南指控中國侵犯主權，妨礙其在南海探勘石油及天然氣，美國國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）廿日聲明，中國「屢屢挑釁」其他南海主權聲索國探勘和開採離岸油氣的行徑，威脅區域能源安全，損害自由開放的印度︱太平洋能源市場。聲明強調，中國應停止其霸凌行為，勿從事這類挑釁及破壞穩定的活動。

隸屬中國地質調查局的探勘船「海洋地質八號」，本月初進入南沙群島萬安灘（越方稱「思征（政）灘」）探勘石油，遭越南調派海警船與漁檢船阻擋，中越船艦在海上對峙達數週之久。越方指稱，該灘位於越南兩百海里（約三七○公里）專屬經濟區內，越方已與俄羅斯國營「俄羅斯石油公司」簽約，在該海域開採油田。

中越船艦 海上對峙數週

另有報導指稱，中國海警船也駛近該海域一座越南鑽油平台，包括兩艘（一說為三艘）中國海警船及四艘越南海警船在內，雙方一度有十幾艘船隻在現場對峙。

美國國務院指出，中國在南海進行開墾與軍事化，並利用海上民兵恐嚇、脅迫其他國家，破壞區域和平與安全。中國也不斷升高壓力，要求東南亞國協（ASEAN）國家接受旨在限制與第三方公司或國家合作權利的行為準則，顯示中國有意控制南海油氣資源；美國堅決反對任何聲索方以脅迫和恐嚇方式宣稱其領土或海事主張。

香港「南華早報」二十一日報導，中國的海警船比多數鄰國的海巡船艦更為強大，故已將其廣泛運用在南海和東海，做為主權聲索手段之一；中國的南海鄰國擔心北京當局藉此強化其南海主權聲索，尤其是東南亞國家。菲國海防隊宣布，十二月將接收一艘法國製、全長八十四公尺的近岸巡邏船，據信將是菲國史上「最大且最現代化」的巡邏船。越南也通過一項准許其海警船在該國領海外活動的法律，顯示河內可能正在部署船艦，以擴大其在南海的存在感。

新加坡南洋理工大學研究員高瑞連（Collin Koh）指出，出動海警而非海軍，理論上比較不會給外界窮兵黷武的印象，但從近來幾次事件來看並非如此。中國暨南大學副教授張明亮則認為，由於南海尚未建立這類船隻遭遇時應遵行的準則，危險對峙及衝突的風險恐將升高。

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