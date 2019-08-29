中國探勘船進南海萬安灘 越南致函抗議

2019-08-29 23:58

〔即時新聞／綜合報導〕中國勘探船「海洋地質8號」從今年7月初開始，不斷進入越南聲稱具有主權的南海海域與其中的萬安灘（越南稱思征灘），引發越南外交部多次抗議，越南國際法協會（VSIL）昨（28）日發表公開信抗議，表示中國對南海海域部分島嶼具有主權的說法沒有法律依據，已破壞國際法並影響區域穩定。

「海洋地質8號」於今年7月初，曾在武裝海警船的保護下多次進入南沙群島海域附近探勘石油，並進入越南稱有主權的萬安灘進行探勘作業，引起兩國船隻對峙，越南外交部7月17日表示抗議，但中國仍數次進入越南的經濟海域，越南國際法協會主席阮伯山（Nguyen Ba Son）昨日對中國國際法學會（CSIL）會長黃進發表公開信抗議。

公開信表示，海洋地質8號等船隻近期進入的海域，是在聯合國海洋法公約（UNCLOS）中明定屬於越南的專屬經濟海域，而此區域並非越南與中國具管轄權的重疊區域，也不是有爭議的海域，中國此舉影響了兩國人民的友誼，而中國的武裝船隻試圖妨礙越南海上警察等單位執法，也威脅海上航行安全與區域穩定產生。

公開信說明，中國的國際法專家常以「歷史主權」與「九段線」說法來主張自己在南海的權力，但國際仲裁法院在2016年7月對於菲律賓控訴中國的判決中，就已表明這些說法沒有法律依據。越南政府是依據國際法劃定具有主權的經濟海域與大陸棚，並有對該區海洋及海床進行探勘、開發與管理的權力，但海洋地質8號卻在越南的抗議下破壞國際法並侵犯越南主權，

綜合媒體報導，海洋地質8號在本月初離開南海海域後，13日又再度進入萬安灘，越南外交部16日表示，中國此舉違反國際法，破壞區域和平，侵犯越南主權與管轄權，美國國務院23日批評中國損害他國主權，美國國防部26日也譴責中國影響國際秩序。

萬安灘位於南沙群島西側，長約63公里，平均寬11公里，水深介於37至111公尺，越南在沙洲上有建設並駐紮軍隊。

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