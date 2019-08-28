美軍再出招 第七艦隊駛入南海美濟礁島12海里

2019-08-28 21:49

〔編譯陳成良／綜合報導〕美中貿易戰升溫之際，據「美國海軍學會新聞網」（USNI）報導，美國海軍第七艦隊發言人、美國海軍指揮官莫姆森表示，卡爾文森號航母戰鬥群所屬的伯克級導彈驅逐艦「韋恩麥耶號」（USS Wayne E. Meyer DDG 108），28日駛入南海中國宣稱擁有主權的永暑礁和美濟礁12海里範圍內，執行「自由航行」任務。

莫姆森強調，美軍在印太地區，包括南海的所有行動，都遵守國際法，也顯示美國會在任何國際法允許的領域，執行飛行、航行及運作行動。

這是繼5月19日飛彈驅逐艦「普瑞布爾號」（USS Preble）在駛進南海中沙群島的黃岩島（Scarborough Shoal）12海里範圍內，及5月6日，2艘飛彈驅逐艦「鍾雲號」（USS Chung-Hoon）及「普瑞布爾號」駛進南海南沙群島赤瓜礁（Johnson Reefs）以及南薰礁（Gaven Reef）12海里範圍內，美國軍方再度對外公布在南海的「自由航行」行動。

分析指出，此時正值美中貿易戰升溫之際，美軍此舉恐進一步觸怒北京政府，南海問是美中之間越來越多衝突的熱點之一，另外還包含貿易戰、美國制裁以及台灣問題，都是美中矛盾。相關報導網址https://news.usni.org/2019/08/28/destroyer-uss-wayne-e-meyer-sails-past-fiery-cross-mischief-reefs-in-latest-fonops

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