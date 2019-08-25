先發制人 美與東協10國南海軍演

2019-08-25

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國將於今年九月與東南亞國協（ASEAN）十個會員國的海軍，在南海舉行首場聯合軍演，目的在於避免華府與北京當局爭奪南海影響力時出現「壞事」。中國尚未對此做出回應。

美國駐曼谷大使館廿三日宣布，美國與東協十國的海軍，將自九月二日起，從泰國春武里府的海軍基地，展開一連五天的海上聯合軍演，「以維繫海上安全，重點在於預防與先發制人在該海域的壞事」。據了解，演習地點主要在越南最南端的金甌省外海，美國海軍將在模擬演習中派出「可疑船隻」，協助東協國家「搜尋、查證與合法起訴」這些船隻。

疑因中越緊張 主要在越南最南端演習

據信此等可疑船隻模擬演習，與中國脫離不了關係。中越兩國關係自今年七月起，因中國調查船「海洋地質八號」進入南沙群島具主權爭議的萬安灘（Vanguard Bank）水域探勘石油與天然氣而陷入緊張，萬安灘目前由越南控制，越南不滿主權遭到侵犯，中越雙方海警船因此對峙數日；該中國調查船本月一度暫離，但稍後又返回，越南因此要求淨空該區。儘管美國與澳洲皆對此表達關切，「海洋地質八號」廿四日甚至擴大作業範圍，在至少四艘船隻護衛下，來到更靠近越南海岸、距離富國島東南方約一○二公里的海域，進行調查。

去年東協與中國聯合軍演

但泰國國防部對聯合軍演選在中越關係緊張之際進行，低調以對，指稱東協去年與中國聯合軍演，如今改與美國舉行，「與目前（中越）情勢無關」。東協國家去年十月與中國在廣東外海舉行聯合軍演，當時就決定東協今年會改與美國舉行聯合軍演。

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