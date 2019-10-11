NBA挺港風暴結束了？法新社：中國試圖緩解紛爭

2019-10-11 16:51

〔即時新聞／綜合報導〕美國職籃NBA休士頓火箭總管莫雷（Daryl Morey）日前挺港言論風波，引發中國各界喊話封殺NBA。但今日卻無新一輪的攻擊，法新社報導分析，這可能是中國正努力緩解政治紛爭。

法新社今日刊出一篇題為「結束了？NBA中國風暴突降溫」（Time out? China's NBA row suddenly cools）報導，點出今日中國官方和網路社群上對NBA的攻擊，並未如同先前激烈，可能是因為中國政府目前正介入並試圖緩解激烈的政治紛亂。

報導中先是提到，火箭隊總管莫雷在推特表達聲援香港的立場後，NBA便受到猛烈的抨擊。但在昨日（10）於上海舉行的賽事，卻仍有大批中國球迷塞爆球場。

報導分析，此情況讓中國的審查機制和國家機器出現改變，為了避免再挑起進一步與NBA的紛爭，中國官媒和微薄等大型社群平台都未見到進一步批評NBA的文章。

但文中也提到，中國一直有嚴格的審查機制檢視網路，若出現不忠黨愛國、對共產黨不利的內容，都會遭阻攔或消失。

內文也引述《紐約時報》報導內容中，中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進的說法。胡錫進認為，現在雙方都想讓事件得以平息，呼籲中國官媒不要介入此事，並希望美方也不要採取任何行動，讓事件持續延燒。

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