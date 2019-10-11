NBA風波 王丹：挺港就反中？證明中共才是國家分裂主義者

2019-10-11 10:41

〔記者鍾麗華／台北報導〕美國職籃休士頓火箭隊總管莫雷（Daryl Morey）日前推文支持香港，引發中國人怒火，對此，中國民運人士王丹昨晚在臉書表示，實在不懂，莫雷說了一句「支持香港」，中國生什麼氣？香港不是中國一部分嗎？支持香港，不就是支持中國嗎？支持香港就是反對中國？這是要承認香港獨立了是嗎？早就說過，中共才是最堅定的國家分裂主義者。這又是一個證據。

王丹之前也對此發文表示，中共因為莫雷支持香港而抓狂，動員民眾的民族主義 並以國家行為制裁NBA。此舉再次證實，中共已經嚴重威脅到人類社會的基本價值，尤其是言論自由。他們在試圖破壞和改寫人類文明的價值體系，讓中共的意識形態向全球擴張。這是全世界都應當警惕的。

不過，王丹說，中共猖狂過頭了。這一次他們踢到了鐵板。NBA寧肯損失大筆金錢也不肯道歉，美國社會輿論譁然，西方國家也紛紛搖頭。中共和一些中國人，如果真的以為有錢就是老大，就能為所欲為，那只能顯示他們的無知和愚昧，最後的效果必定是適得其反。

而在NBA言論風波引發中方抵制下，湖人與籃網的NBA中國熱身賽昨晚在上海開打，雖受央視、騰訊都不轉播這場比賽，兩隊的賽前宣傳與多個活動都遭取消，宣傳看板也被下架拆除。不過，中國球迷的熱情不受影響，現場座位幾乎座無虛席，中國網民則痛罵，「丟人丟出天際」、「一點骨氣都沒有」。

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