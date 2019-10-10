說好的抵制呢？ NBA上海賽爆滿 中國網民崩潰：丟臉死！

2019-10-10 23:37

〔即時新聞／綜合報導〕NBA休士頓火箭總管莫雷（Daryl Morey）日前在推特發表挺港推文，引爆後續中國官、民槓上NBA事件風波。不僅中國民間發起抵制，《央視》更稱要禁播NBA。不過，NBA中國熱身賽今日照常在上海舉行，現場也幾乎座無虛席。

湖人與籃網的NBA中國熱身賽今晚在上海開打，雖受到這次事件影響，央視、騰訊都不轉播這場比賽，兩隊的賽前宣傳與多個活動都遭取消，宣傳看板也被下架拆除。不過，中國球迷的熱情不受影響，把握近距接觸球星的觀賽機會，現場座位幾乎座無虛席，比賽中也頻頻為球星喝采歡呼。兩隊經過一陣激烈廝殺後，最後籃網隊以114分比111分逆轉勝擊敗湖人。

對此，台灣網友紛紛說，「人山人海」、「歡呼聲超大聲」、「這些人都不愛國？」、「還是爆滿，不愛國？」、「真香」、「應該要用噓的吧怎麼會歡呼」、「信用評分通通扣10分」、「中國人是說不看NBA 怎麼現場一堆人？」、「說好的愛國呢」、「原來抵制是長這樣 」、「歡呼聲好大！身體才是最誠實的」。

對此，微博上的中國網民則痛罵，「真他媽丟人丟出天際」、「一點骨氣都沒有」、「因為付了錢就去？國家尊嚴都是個屁！」、「罵了半天白罵了」、「丟臉」、「球迷的熱情已經成了國外媒體嘲笑中國人的把柄」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法