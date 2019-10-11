又有球迷挺港觀賽 NBA沒收標語

2019-10-11

〔記者吳孟儒／綜合報導〕美國職籃ＮＢＡ火箭隊總管莫雷的挺港言論風波，延燒至美國本土賽場！華盛頓巫師十日於主場與中國職籃ＣＢＡ廣州龍獅交手，有觀眾身著挺港標語的黑色Ｔ恤，大喊「Free Hong Kong」，在比賽期間引起騷動。

其實費城七六人在九日與龍獅隊交鋒時，就有球迷因挺港標語遭驅逐出場，引起美國球迷撻伐，批判「有自由之城美名的費城已淪陷」。對此七六人隊官方昨發表聲明，指這兩位被驅逐的觀眾，因干擾他人觀賽權益，且有多位球迷投訴，經三次警告後才請兩人離開。

類似事件十日再次發生，華盛頓巫師於主場與龍獅隊交鋒，現場有觀眾在賽前中國國歌演唱結束後，高呼「Freedom of speech 」等相關言論，還有數名球迷身著「光復香港」和「時代革命」中文字樣的黑衣，也顯得格外注目。場邊不只出現關於香港的標語，還有人高舉力挺維吾爾族及西藏的看板，希望外界能多瞭解中國與其之間的關係。賽後巫師隊官方表示，場館規定禁止觀眾把「商業或政治有關」標語帶入場館，因此沒收球迷看板，並未逐出場。

另一方面，ＮＢＡ中國上海站熱身賽十日晚間如期開打，現場座無虛席。儘管場外紛擾不斷，還有中國球迷帶著咒罵莫雷及ＮＢＡ總裁席爾瓦的布條，同時自備五星旗進場示威，但現場氣氛相當熱絡，觀眾在兩隊球員介紹進場時送上熱情歡呼聲，當湖人球星「大帝」詹姆斯出手投籃命中，場邊高呼「ＭＶＰ」的聲浪更是不絕於耳。

本場比賽戰況十分激烈，最後一刻才分出勝負，布魯克林籃網以一一四比一一一逆轉洛杉磯湖人。

為避免教練及球員被詢問政治問題，該場比賽的賽前及賽後記者會都取消，兩隊休兵一天後，明日將轉戰深圳再度交鋒，比賽如期舉行。

華盛頓巫師在主場與中國職籃ＣＢＡ廣州龍獅交手，有觀眾身著挺港標語的黑色Ｔ恤，大喊「Free Hong Kong」，在比賽期間引起騷動。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法