井上雄彥遭中國網友獵巫 黃國昌嗆：人類文明的悲歌

2019-10-11 13:23

〔即時新聞／綜合報導〕美國NBA因火箭隊總經理莫雷（Daryl Morey）的「挺港」言論遭中國民眾抵制，連《灌籃高手》作者、日本漫畫家井上雄彥也因6月在推特上對香港遊行的推文「按讚」而被捲入，不少中國網友紛紛嗆要看「盜版」展現愛國心。對此，立委黃國昌今日（11日）在臉書表示，這種紅衛兵的行徑，簡直是人類文明的悲歌；而針對中國人鼓吹看NBA盜版轉播，黃國昌則痛批，根本是強盜的行徑。

NBA事件延燒，中國網友開始瘋狂「獵巫」，有人發現井上雄彥6月曾在推特上對時任外務大臣河野太郎及評論家石平太郎的挺港推文按「喜歡」，立刻被中國網友廣傳，崩潰罵井上雄彥，甚至說要看盜版抵制。同樣的情形也發生在NBA事件裡，中國球迷也因為「愛國」而轉傳NBA盜版轉播的連結。

對此，立委黃國昌在臉書表示，井上雄彥對支持香港的日本政治人物按讚，結果竟然被中共支持者公審抵制，「這種紅衛兵的行徑，簡直是人類文明的悲歌」；對於NBA事件，黃國昌則說「中國式的抵制NBA」，就是球賽還是要看，但錢就是不付，這「根本就是強盜的行徑，無關骨氣」，並補充說對於智慧財產權的保護，正是中美貿易戰核心問題。台灣網友也笑說，「反正中國人本來就是看盜版的」。

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