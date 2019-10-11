中國網友崩潰！ NBA上海賽開打 傳禁止帶五星旗入場

2019-10-11 00:28

〔即時新聞／綜合報導〕NBA休士頓火箭總管莫雷（Daryl Morey）日前在推特力挺香港，引發中國網友不滿揚言抵制NBA，央視甚至暫停NBA賽事轉播，風波延燒愈演愈烈。傳出今晚舉辦的NBA中國上海站，中國國旗不准攜帶進場館，消息一出讓中國網友超級崩潰。

莫雷挺港言論風波未見平息，中國抵制NBA的行動不斷擴大，原訂今晚7點半的籃網與湖人上海站熱身賽如期舉行，但賽前的媒體聯訪被取消，場外的看板及贊助商攤位被撤離，還出現中國球迷高舉抗議布條，用髒字批判莫雷及NBA總裁席爾瓦。

有網友在PTT貼出中國《虎撲》轉貼微博的文章，指出「NBA中國賽湖人對上籃網今晚照常在上海舉行，大量的中國球迷拿著國旗想要進場，結果中國國旗不被允許帶入。」該網友酸說，「中國人的地盤竟然不能帶國旗入場，這樣讓愛國的小粉紅情何以堪呢」。

其他網友見狀更是酸爆，「支那高層:對面怎麼有點硬都不怕 想縮了」、「護旗手 你們能忍這口氣嗎」、「笑死 證明中國軟了」、「全場沒一個中國球員 到底是要帶國旗衝三小」、「好爽XD大量支那五毛要崩潰啦」、「虎撲現在全面崩潰，我快笑死」。另有網友指出，由於事情太敏感，虎撲已經把所有關於中國國旗的文章都刪除。

而據《香港01》報導，有中國球迷透露，上海賽開打前一小時就有不少球迷在場館外等待，更有人免費發放小型五星旗，希望號召球迷入場後齊唱中國國歌，但球賽開打後響應的球迷相當少；另外有球迷指出，球場保全臨時更改規定，只允許球迷攜帶小型五星旗進場，「其他大旗及橫額一律禁止」。

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