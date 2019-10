井上雄彥遭中國獵巫！引灌籃高手經典一幕網友推爆

2019-10-11 08:17

〔即時新聞/綜合報導〕美國NBA休士頓火箭隊總經理莫雷(Daryl Morey)日前在推特發表挺港推文,引爆中國官方、民間瘋狂「獵巫」,日本漫畫家《灌籃高手》作者井上雄彥也遭波及,中國網友翻出他今年6月在推特對兩則香港遊行的動態「按讚」,認為井上雄彥支持港獨,對其大肆批判。井上雄彥並未直接回應事件,但9日在臉書貼出一段《灌籃高手》的經典對白,引發聯想,也讓大批網友大呼感動。

井上雄彥6月在推特上對時任外務大臣河野太郎及評論家石平太郎的挺港貼文按下「喜歡」,有中國網民在微博發文詢問「這...這是井上雄彥本人?」立刻引發分享,大批中國網友崩潰留言「作者是歲數大了腦子糊塗了嗎?居然支持暴亂」、「無論多愛櫻木花道和流川楓,中國人才是我的身分。灌籃高手,永別了...」。

井上雄彥9日在臉書貼出《灌籃高手》中,安西教練與三井壽的經典對白場景,安西教練說:「 不要輕言放棄,一旦放棄,比賽就結束了。」(Do not give up...until the very end!」

井上雄彥這篇貼文引發聯想,讓不少網友感動不已,紛紛留言「感謝支援香港」、「香港人民肯定會戰鬥到最後」、「香港永遠不會放棄自由、民主」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法