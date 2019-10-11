英研究：握手超過3秒恐引發「焦慮症」

2019-10-11 14:48

〔即時新聞／綜合報導〕媒體上經常見到政治人物在鏡頭前互相握手的畫面，但英國蘇格蘭鄧迪大學（University of Dundee）卻有研究指出，握手時間不應該超過3秒鐘，不然可能會引發焦慮。負責這項研究的心理學博士更認為，政治人物之間的「握手」行為卻更是權力的展現。

據英國《每日電訊報》（The Telegraph）報導，鄧迪大學研究人員實施一項實驗，讓受測者們分別以3種握手方式進行互動：正常握手（少於3秒）、長時間握手（大於3秒）或是根本不握手。

實驗結果指出，握手超過3秒的受測者不僅沒了樂趣，笑容也減少了，甚至可以發現他們的焦慮感隨之增加。而握手少於3秒的受測者雖然在受測後笑容減少，但他們的感覺卻更自然。

研究動機是因他們發現美國總統川普，在與其他國家的領導人的互動幾乎都是長時間的握手，甚至有些長達13秒；研究人員發現他們握手之後的肢體語言產生些微變化，專家表示，這彰顯了他們的權力。

負責這項研究的心理學博士Emese Nagy表示，握手是特別重要的問候，對關係的建立可能產生深遠的影響。

他說，雖然握手時間常看似是一項溫暖的舉動，但他們發現握手竟對人產生負面影響。Emese Nagy更指出，政治人物特別熱衷長時間的握手，這常常作為一種展示權威的手段。

Emese Nagy還表示，這項研究顯示，儘管「握手」在鏡頭前看起來令人印象深刻，但這種行為可能從一開始就危及他們的工作以及人際關係，甚至將對數百萬人造成影響。

英國蘇格蘭鄧迪大學研究指出，握手不應超過3秒鐘，否則將恐會引起焦慮症。圖為總統蔡英文與前總統馬英九在昨（10）國慶大典上握手照。（資料照）

前金幼兒園長鄭淑蓮（右2）拒絕和高雄市長韓國瑜握手，韓尷尬伸手拿獎座頒獎。（資料照）

心理學博士Emese Nagy更認為，政治人物經常在鏡頭前展示「握手」，更是種權力的展現。圖為鴻海創辦人郭台銘與台北市長柯文哲在昨日台北市政府國慶升旗典禮上握手照。（資料照）

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