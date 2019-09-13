馬英九PO照慶中秋 網友笑：手臂肌肉都是為了握手

今天是中秋節，前總統馬英九一甩先前站台助講遭韓粉噓下台的陰霾，在臉書PO出自己健壯手臂的「偽刺青照」，向網友祝賀中秋節快樂。臉書粉專「台灣迷因 taiwan meme」則轉貼PO文笑稱，馬英九是「手臂每條肌肉都是為了握手的男人」。（圖擷取自馬英九臉書）

2019-09-13 22:44

〔即時新聞／綜合報導〕今天是中秋節，前總統馬英九一甩先前站台助講遭韓粉噓下台的陰霾，在臉書PO出自己健壯手臂的「偽刺青照」，向網友祝賀中秋節快樂。臉書粉專「台灣迷因 taiwan meme」則轉貼PO文笑稱，馬英九是「手臂每條肌肉都是為了握手的男人」。

馬英九今天在臉書PO出穿著黑色背心的照片，向他的粉絲祝賀中秋節快樂，他還笑說，照片根本圖文不符，手臂上的是「偽刺青」。「台灣迷因 taiwan meme」則轉貼馬英九PO文笑說，馬英九是「手臂每條肌肉都是為了握手的男人」、「擊殺數刺在手上的辣個男人」。

網友見狀也笑翻，紛紛留言說，「我還沒握完...（被卡麥」、「死亡之握 ...」、「自從英丸卸任後我越來越欣賞他，因為當總統耽誤了喜劇演員的人」、「2108勝0敗0和」、「我每握一次手就會在手上做個記號」。

總統蔡英文日前與前總統馬英九在金門握手，台中市第二選區立委參選人陳柏惟事後也在臉書PO上與馬英九的握手照，笑說，「死亡之握都沒怕了，消坡塊算什麼」，網友紛紛在留言直呼「佩服」、「厲害」。

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