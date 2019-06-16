帥！親中韓市長握手 中將左手插口袋被讚爆

2019-06-16 21:42

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜以陸軍上尉退伍，今（16）日前往陸軍官校參加95週年校慶，國防部常務次長、中將徐衍璞用右手與韓握手時左手插在口袋裡，影像被轉發到臉書後引發網友讚爆：「親中的下場，還想和軍人握手。」

韓國瑜今天出席位在高雄鳳山的陸軍官校校慶，除了是高雄市長，也是校友；他曾自述早年生涯，在國中階段打架、打撞球、逃學，18歲被爸媽送入陸軍官校專修學生班40期，後來當到上尉；根據《聯合新聞網》報導，韓國瑜今天出席陸官建校95週年校慶時，國防部常務次長徐衍璞在閱兵台上握手致意。

有媒體報導時捕捉到這畫面，畫面中徐衍璞站得直挺伸出右手與韓國瑜握手，不少人卻注意到徐衍璞的左手還插在口袋裡面；臉書社團「韓國瑜粉絲團」轉貼這張照片，不滿罵道：「左手插口袋，右手與人握手，國防部常務次長，官真TMD大！」但臉書社團「爆料公社」也分享這張照片，卻有不少網友指稱，「草包（指韓國瑜）親中，國軍將領這麼對待有什麼問題嗎？」、「保衛台灣的軍人，看不起舔共狗吧」、「肯握手還陪笑就已經給足面子了還想怎樣」；還有人批評，虧韓國瑜讀過陸官，身為校友參加這麼莊重的場合居然還捲袖子，根本是服儀不整。

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