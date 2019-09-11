獲頒優良教師拒韓國瑜握手 幼兒園長：打從心裡就不喜歡他

2019-09-11 18:25

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市長韓國瑜今天頒獎給資深暨特殊優良教師，台上卻遇上前金幼兒園園長鄭淑蓮拒絕握手尷尬畫面，當媒體追問為何不握手時，鄭淑蓮脫口說出：「因為打從心裡就不喜歡他。」

不過，鄭淑蓮稍後透過教育局回應：「人與人之間應該要互相尊重，我跟市長以禮相待的畫面也很清楚的呈現，為何一個不握手就能描述成這樣。本意非如此，請相關報導不要再製造對立，應回歸教育專業，謝謝。」

2019年度資深暨特殊優良教師表揚大會在高市社教館舉行，由韓國瑜、教育局長吳榕峯頒獎給特殊優良教育人員25位，各領域傑出教師114位，以及服務滿10年至40年共計1805位優秀教師。

當韓國瑜頒獎給特殊優良教育人員時，鄭淑蓮沒有跟其他老師一樣與韓國瑜握手，不過領獎後有點頭致意，她一轉身反倒跟其他台上領獎者露出微笑。

媒體詢問鄭淑蓮園長為何拒絕跟韓國瑜握手，她先是表示「我就是不喜歡他」，快步回座位，面對追問，鄭淑蓮說：「因為打從心裡就不喜歡他。」

「白眼女神」黃捷的父親也獲表揚

今天接受表揚優良教師之一的黃智璋就是「白眼女神」高雄市議員黃捷的父親，但他受獎時韓國瑜已先行離席，兩人沒有碰面。

黃智璋相當低調，表示認同韓國瑜對弱勢的作為，至於議會開議在即，黃智璋期許黃捷做好自己，不要綁手綁腳，做好份內工作就好，並強調「我是很開放的人，女兒做什麼都支持，我給他非常大空間」。

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