有人搶著要呢！ 香港特首疑似拒與中聯辦主任握手

2019-03-28 22:36

〔即時新聞／綜合報導〕有人卑躬屈膝求握手，卻有別人不爽握手？由香港富商李嘉誠資助興建的慈山寺今（28）日舉行開光儀式，在儀式尾聲，香港特首林鄭月娥被發現一度疑似拒與中聯辦主任王志民握手；香港時事評論家林和立指出，這凸顯香港政府內部的矛盾表面化，因為「代表對於王志民頻頻出手干涉香港事務，讓已相當聽話的林鄭月娥也無法忍受」。

根據《法廣》（RFI）報導，當時在慈山寺舉行開光儀式中，有許多政商名流受邀參加，當時身為無神論者的香港中聯辦主任王志民、信奉天主教的香港特首林鄭月娥一同擔任揭幕嘉賓，當時李嘉誠與林鄭月娥握手寒暄時，一度想拉著她的手與王志民公開握手，不料這時林鄭月娥卻將手垂在兩側，而王志民見狀也趕緊縮手；直到整個活動進入尾聲後，林鄭月娥在逐一與在場嘉賓握手致意後，才跟王志民握手，之後便離開現場。

時事評論家林和立透露，雖然林鄭月娥在2017年就任香港特首後，就已表明不需香港中聯辦幫助香港政府，但中聯辦主任王志民卻在上任3個月後聲稱「港府與中聯辦一起行動，是雙方共同的心聲，隨著日後的合作越多，一定也會越來越契合」；因此之後港府引入《國歌法》與驅逐外國記者會副主席馬凱（Victor Mallet）等行為，「背後都有北京當局的黑手存在」

林和立指出，李嘉誠可能是知道一些內幕，所以才會想藉著這種場合牽線，希望兩人透過公開場合握手來破除外界的質疑，當時林鄭月娥不可能不理解李嘉誠的用心，「但都這樣了還不肯握手，這應是香港政府內部的矛盾表面化的徵兆」；他表示，林鄭月娥對北京當局已經相當聽話，但王志民介入香港事務的強勢姿態與囂張跋扈的態度，「讓本身也屬強勢作風的林鄭月娥無法忍受」。

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