鋰電池貢獻 諾貝爾化學獎三人獲獎

2019-10-09 18:00

〔記者簡惠茹／台北報導〕2019年諾貝爾化學獎今天下午揭曉，瑞典皇家科學院宣布，對於鋰電池發展的貢獻，約翰·巴尼斯特·古迪納夫John B. Goodenough、惠廷厄姆M.Stanley Whittingham和吉野彰Akira Yoshino。

瑞典皇家科學院今天宣布，可以重複充電的鋰電池的貢獻，約翰·巴尼斯特·古迪納夫John B. Goodenough、惠廷厄姆M.Stanley Whittingham和吉野彰Akira Yoshino，獲得今年諾貝爾化學獎。

根據諾貝爾獎官網指出，諾貝爾化學獎將由瑞典皇家科學院在瑞典頒發，從1901年起，化學獎共頒發110次，共有180人獲得桂冠，最年輕得主是1935年獲獎的Frédéric Joliot，當年他年僅35歲，更是與他的太太Irène Joliot-Curie共同獲獎；而年紀最長的獲獎者是2002年得獎的John B. Fenn，當年他高齡85歲

諾貝爾化學獎史上共有5名女性獲獎，分別是1911年獲獎的瑪麗亞・斯克沃多夫斯卡・居禮Marie Curie、1935年獲獎的Irène Joliot-Curie、1964年得獎的Dorothy Crowfoot Hodgkin、2009年得獎的Ada Yonath和去年獲獎的Frances H. Arnold。

去年「#我也是」（#MeToo）運動揭發性醜聞後，負責選出諾貝爾文學獎得主的瑞典學院因為爆發一系列醜聞，去年宣布停頒並進行組織改革，而明天即將公布的文學獎，將合併頒發2018年和2019年得主。

2019年諾貝爾化學獎今（9）日揭曉，由美國固體物理學家古迪納夫（John B. Goodenough）、英國化學家惠廷厄姆（M. Stanley Whittingham）和日本化學家吉野彰共享殊榮。（圖擷取自諾貝爾獎官方影片）

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