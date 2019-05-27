1969諾貝爾物理獎得主殞落 「夸克之父」蓋爾曼享壽89歲

2019-05-27 19:29

〔即時新聞／綜合報導〕美國20世紀最偉大的物理學家之一，1969年諾貝爾物理獎得主「夸克之父」默里‧蓋爾曼（Murray Gell-Mann）逝世，享壽89歲。

綜合外媒報導，1969年諾貝爾物理獎得主默里‧蓋爾曼（Murray Gell-Mann）上週五（24）傳出在美國新墨西哥州聖塔菲（Santa Fe）家中逝世的消息，享壽89歲。

蓋爾曼1929年出生於紐約的猶太裔移民家庭中，天生聰慧的他15歲即開始在耶魯大學（Yale）攻讀，起初想要主修考古學或語言學，但是父親希望他修習工程學，最終蓋爾曼與父親妥協於物理學。

1948年耶魯大學畢業後，蓋爾曼1951年便從麻省理工學院（MIT）取得博士學位。曾短暫於普林斯頓高等研究院（IAS）及芝加哥大學（UChicago）進行研究工作。

1955年蓋爾曼進入加州理工學院（Caltech ）任教、研究，直至1993退休為止。期間他提出「夸克粒子」理論，認為地球上所有物質的中子、質子等，皆由不可分割的「夸克粒子」組成，並於後續實驗證實。

蓋爾曼也設計出將次元子粒子依電荷、繞行等特徵，分類排序為8小組的方法，以佛教八正道的典故命名為「八正法」。

這些貢獻讓蓋爾曼獲頒1969年諾貝爾物理獎。加州理工學院曾於聲明中表示，蓋爾曼的種種發現，塑造了現代物理學窺探宇宙奧妙的新基礎。

從此蓋爾曼被稱為「夸克之父」，是美國20世紀最偉大的物理學家之一。

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