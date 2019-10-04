伊拉克示威釀30死！失業男剩6元嗆：抗爭到政府垮台

2019-10-04 10:10

〔即時新聞／綜合報導〕伊拉克近日爆發激烈警民衝突，民眾不滿政府迂腐和高達25%的青年失業率，連續3天上街示威，上千名抗議者和防暴警察在巴格達和伊拉克南部發生衝突，警察向民眾發射催淚彈及實彈，目前死亡人數已上升至30人，超過1千人受傷。

據《法新社》報導，過去3天的示威活動中，伊拉克鎮暴警察出動軍用車輛，用自動武器朝人群開火驅散，造成多人中彈受傷，光是昨（3）日就有10名示威者遭槍殺，成群受傷的示威者，被載上小型嘟嘟車，送至醫院治療。

這場抗爭從1日延燒至今，從首都巴格達開始，以什葉派為主的南部地區遍地開花，已有多個城市宣布戒嚴，但示威者仍湧上街頭抗爭，為期3日的示威活動已釀30人身亡，其中包含2名警察。抗議者阿布（Abu Jaafar）表示「警察像我們一樣受苦，為什麼還要向我們開槍，他們應該保護、幫助我們才對」。

面對催淚瓦斯和實彈射擊，巴格達民眾仍聚集在政府石油與工業部大樓外，並朝巴格達的解放廣場（Tahrir Square）前進，大多數人身上都帶著伊拉克的國旗。

一名22歲的失業大學畢業生阿里（Ali）表示「我口袋裡只有250里拉（約新台幣6元），我們將持續抗爭，直到政府垮台為止」。

對此，伊拉克總理阿卜杜勒·馬赫迪（Abdel Mahdi）鮮少露面發言，僅以書面聲明進行交流，即使當地媒體聲稱他與匿名抗議領袖會談也是如此，總理還將暴力歸咎於「故意造成人員傷亡的侵略者」更激起民眾憤怒。外界認為，這次示威將是對總理的一大挑戰。

報導提到，伊拉克主要網路營運商「刻意」限制民眾使用網路，目前伊拉克約有75%地區處於「離線」狀態，但示威者仍努力進行溝通與發布最新衝突畫面。

國際特赦組織的林恩（Lynn Maalouf）大力抨擊伊拉克警方，他認為伊拉克部隊使用不必要且致命的武器，非常令人髮指，且將網路斷線更是嚴厲的措施，刻意使抗議活動遠離國際目光。

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