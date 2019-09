報復？美軍炸IS據點影片曝光！36公噸炸彈地毯式狂轟

2019-09-11 12:28

〔即時新聞/綜合報導〕美軍戰機昨(10)日空襲有伊斯蘭國(IS)成員出現的島嶼。因當地植物方便躲藏,為避免該島成為IS據點,美軍投下36公噸的炸彈進行「地毯式轟炸」。

據《ABC News》報導,美軍空襲伊拉克北部的卡努島,這次行動的指揮部發言人柯金斯上校(Col. Myles B. Caggins III)在官方推特發布一段影片,稱美軍F-15與F-35戰機共投下36公噸的炸彈。

影片中,卡努島被炸彈轟炸,地面有火焰不停冒出,且炸彈落下的地點排列整齊,伊拉克反恐部隊則在遠處待命觀察。

報導指出,之前IS雖遭重創,但他們正在運送戰士與補給,不僅有上千名成員躲在沙漠與洞穴中,更派人混入難民營與城市,培養勢力。為摧毀IS交通要道,伊拉克反恐部隊正在執行後續掃蕩,而這次任務也斷了IS從沙漠進入伊拉克北部城鎮的道路。

VIDEO: Here’s what it looks like when @USAFCENT #F15 and #F35 jets drop 36,000 Kg of bombs on a Daesh infested island. ???????? هكذا تبدوا الجزيرة الموبوءة بداعش بعد أن أسقطت عليها الطائرات المقاتلة #أف-15 و #أف-35 36,000 كغم من الذخيرة pic.twitter.com/2v6FAEL9Rn