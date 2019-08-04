聯合國警告：年底前可能爆發新一波恐攻

2019-08-04 00:10

〔即時新聞／綜合報導〕聯合國今（3）日警告，最近沒有國際恐怖攻擊事件的日子可能很快就會結束，激進組織「伊斯蘭國」（IS）「哈里發國」雖已被消滅，但恐有3萬人還活著，其中可能有人會加入恐怖組織，並在今年年底前引發攻擊浪潮。

綜合外媒報導，美國支援的庫德族民兵組織「敘利亞民主力量」3月宣布，佔領橫跨伊拉克與敘利亞的恐怖組織「伊斯蘭國的哈里發國」已經不復存在。聯合國安理會專家發布報告指出，前往哈里發國作戰的外國人中，恐有3萬人還活著。

聯合國報告強調，計劃尚未完全成功，雖大多數戰鬥力較強的戰士還未出獄，但他們仍然很危險，在刑罰制度內都外構成威脅。「未來他們的動向將是國際社會擔憂的焦點，有些人可能會加入基地恐怖組織，成為恐怖組織的領袖或激進份子」。

報告指出，雖然自2015年以來攻擊次數減少，但當極端份子在法國、比利時和德國殺害數百人時，對歐洲的威脅「仍然很高」，成員國認為，導致IS崛起的許多因素仍然存在，像是「貧困、邊緣化、挫折感、低自尊和暴力」影響激進份子。

歐洲各國估計，有多達6000多歐洲公民前往伊拉克和敘利亞，加入伊斯蘭國或其他極端主義組織，其中3分之1被殺害，另有3分之1仍被拘禁在該地區或前往其他國家，其中，有2000多人可能已返回歐洲。

報告顯示，「伊斯蘭國」從「哈里發國」獲得5000萬到3億美元（約台幣15億到90億元）收入，並用其宣傳組織聲譽。「只要組織有資金能投入恐怖行動，就會在全球各地發生大規模恐攻，因此，恐攻暫時消退的現象不會持續太久，甚至可能不會持續到今年年底」。

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