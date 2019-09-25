「中國」文化大學？范世平質疑為學費迎合中生

2019-09-25 23:55

〔即時新聞／綜合報導〕香港持續進行「反送中」行動。繼義守大學後，中國文化大學昨（24）晚傳出破壞連儂牆事件，港生、中生發生肢體衝突。台師大政研所教授范世平質疑，若校方為了學費收入考量，迎合中生、限制港生表達意見，意圖粉飾太平，試問「文大難道真的就是『中國』文化大學」？

范世平發臉書寫道，港生如果合法張貼標籤，中生去鬧場破壞，當然要處分。中生也能合法張貼主張，但要有尊重不同意見的胸襟，「這是他們來台唸書應該學習的台灣價值」。范也說，中生或許是自發性的愛國心，但也可能應中國政府要求，爭先「用力表態」，為未來個人發展鋪路。

范世平提到，文大對此回應，不允許學校發生肢體衝突，也期盼政治敏感事務勿進入校園，「什麼叫敏感？如果邀請馬英九來文大演講，算不算政治敏感？」台灣校園的特色就是百花齊放，什麼時候必須自我限縮？如果文大刻意迎合中生，限制港生意見表達，「那是要教育學生什麼樣的價值？」

范世平呼籲陸委會與教育部介入，告訴各大學應該怎麼處理這種問題，並進行調查。如果有學校刻意討好對岸，犧牲港生權益，讓港生在中生的威脅陰影下感到壓力，「教育部應該停止該校各種補助（反正他們可以去向中國的教育部申請），減少該校明年的中生招生員額」。

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