讀流亡台灣港人家書 「民間記者會」主持人哽咽

2019-09-25 21:45

〔即時新聞／綜合報導〕7月1日反送中示威者佔領香港立法會，隨後傳出有多名示威者流亡台灣。一群香港網友組成的「民間記者會」今天舉行第15次記者會，在會上分別由發言人和主持人唸出3封流亡台灣的香港人所寫的家書。流亡者在家書中除了對無法繼續留港抗爭而屢屢道歉，也表達對香港的愛與鼓勵，而主持人也在唸讀的過程中一度哽咽。

根據「 立場新聞」報導，在第一封家書中，流亡者提及，小時候不懂父親的嚴厲教導，「現在漸漸成長，也逐漸明白背後的苦衷。原來您教導我在遇上不公義的事情，不要盲目低頭服從，要學會爭取。」流亡者又表示，「親愛的家人，我在台灣一切平安，請你們不要擔心。我應承會會照顧好自己，不會辜負父親的教導與你們的期望。」

流亡者在家書中提及，「早前，我去看台灣的連儂牆，原以為自己已經麻木，不會傷感，但看見眼前的台灣人排隊貼上寫滿支持的便利貼，向已逝去的烈士鞠躬，我竟也忍不住淚流滿面。帶著帽子跟口罩，保密來自香港的身份，我無法放聲大哭，只能壓聲抽泣。我們還能做什麼？」隨後流亡者表示，29日在台灣有台港大遊行，「至少還能站出來，還慶幸有身邊的台灣朋友同行，聲援血淚中的香港。」

第二封家書的開頭則細數7月1日前每次的抗爭經歷，並問候當時身邊的人，「6/9失敗、6/10凌晨陪我在金鐘通宵的婆婆跟老師，你們好嘛？6/11、6/12一起作戰的師兄、一起作戰的師兄、一起在前線撐不住睡著的兄弟，你們好嘛？......」立場新聞報導指出，唸到此處，主持人已忍不住哽咽、眼泛淚光。該流亡者在家書中，頻頻對於不能繼續陪各位作戰表示抱歉，又表示，對於過往在抗爭行動中的種種事件感到後悔，沒能做到更多。最後，該名抗爭者表示，自己只是一個普通且平庸的香港人，「我只是好愛香港。」

第三封家書 的流亡者則以「各位香港兄弟姊妹，多謝您們繼續堅持，好對不住我無法同您們一起走下去」開頭，隨後表示，「如果再給我選一次，我不想做逃兵，好想跟大家一起為死去的手足報仇，一起贏，一起在煲底相擁，一起唱國歌。」流亡者表示，身在異鄉感到很陌生，很懷念香港，又表示會照顧自己，要大家放心。最後，流亡者懇求大家站出來為抗爭犧牲性命的人申冤。

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