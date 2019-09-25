未見國親兩黨！929撐港遊行 多位立委聲援

2019-09-25 12:32

〔記者彭琬馨／台北報導〕由多個民團與香港邊青共同發起的「929撐港反極權」遊行活動，今邀請跨黨派立委共同在立法院召開記者會，呼籲台灣社會在香港面臨中共政權壓迫的危急存亡之秋，應現身力挺。除國親兩黨立委未出席外，民進黨立委蘇巧慧、鄭運鵬，無黨籍立委林昶佐與多位立委參選人都出席與會，時代力量則僅派秘書長吳佩芸代表出席。

香港因反對送中條例發起的遊行越演越烈，多位在台港人與民團將在週日舉行撐港遊行活動，今再度召開記者會呼籲台灣社會踴躍參與。除跨黨派力委外，民進黨立委參選人賴品妤、吳怡農、台灣基進立委參選人顏銘緯、社民黨立委參選人范雲等人也都出席聲援。

無黨籍立委林昶佐說，在國際社會支持聲援香港的時刻，台灣絕對不能缺席，這不只是因為台灣與香港同樣站在對抗威權中國的第一線，也是因為香港是台灣的老朋友；林昶佐強調，在老朋友需要幫忙的此刻，「你的選擇就證明你跟誰站在一起」，呼籲立法院30多席的國民黨立委，要證明自己不是中國代言人，「最清楚的方式就是回應老朋友的呼喚」。

民進黨立委蘇巧慧說，20年前台灣經歷美麗島事件，民主前輩用血淚打開民主大門，20年後香港卻變成這般模樣，台灣人此刻能站出來給香港溫暖，證明只要相信的價值是正確的，永遠都會有朋友。

民進黨立委參選人賴品妤說，作為對抗中共的第一線，香港跟台灣才是一家親，全世界都應該看清楚，靠近中共政權會帶來什麼結果，台灣人也應該對此更加警惕；賴品妤強調，全台灣所有政治人物都應該站出來表態，說清楚自己對香港的態度是什麼。

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