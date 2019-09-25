反送中》遭中生拉跌倒 文大港生：受傷使我們意志更堅定

2019-09-25 23:24

〔即時新聞／綜合報導〕台北市中國文化大學昨（24）日深夜有中國學生撕毀香港學生的連儂牆、出言辱罵在場支持香港反送中運動的學生，並將港生何泳彤從高處拉扯跌倒在地。何泳彤事後在臉書上描述事發經過，並表示「面對極權，我們旗幟鮮明，決不會因為這點事就退縮。你可以撕走連儂牆，但撕不走我們的追求。今天受傷，但流的一點血，會使我們意志更堅定」。

何泳彤臉書發文表示：「9月24日10點多，我們一群香港學生正張貼文宣，打算貼個文化連儂牆。想告訴世界香港的情形，也想宣傳929的全球遊行。凌晨12時左右，一群中國學生來勢兇兇，兇神惡煞的叫囂、指罵、撕文宣。」

何生轉述，現場的中國學生說，「你現在站在中國人的地，就不能貼這些」、「你們不是中國人就不要說中文」，還以「雜種」、「野種」等各種不堪入耳的髒話叫囂。

何生指出：「我站在一米多的高台上，竭力回應那些無禮且不實的指控，也努力阻止他們的破壞。而一中國女生卻趁機捉著我的手，把我狠狠的拉到地上。我跌倒並受傷，而那個女生更意圖追擊，而有香港同學幫忙擋住，我才幸免於更多攻擊。」

最後，何生表示，「面對極權，我們旗幟鮮明，決不會因為這點事就退縮。你可以撕走連儂牆，但撕不走我們的追求。今天受傷，但流的一點血，會使我們意志更堅定。」

根據「立場新聞」報導，有該校港生呼籲在台港生「私了」。何泳彤受訪時表示，她不傾向「私了」，因為「相信台灣是有法治的地方，可以相信用法律途徑解決問題」，何泳彤相信台灣警方會公正處理事件。

港邊青：在言論自由的台灣，卻未能尊重言論自由

由台港人組成的「香港邊城青年」對事件發出的聲明中表示，強烈譴責中國學生使用暴力傷人，並對中國學生身處於「言論自由的台灣，卻未能尊重言論自由，感到極為可惜。」

另外，「香港邊城青年」指出，「過去的週末，香港的連儂牆也出現大規模的破壞。與台灣狀況類同，暴力事件的次數及程度只會迅速增加。在台陸生有跡象地更有組織性地霸凌在台港生，甚至進行人身攻擊的恐嚇。如政府或學校不採取任何行動抑制恐嚇行為，將令陸生更跋扈，無視臺灣之法治。」

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