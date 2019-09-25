遭川普批不公平貿易 中國嗆不要干涉他國內政

2019-09-25 22:28

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）昨（24）在聯合國大會上，嚴詞批評中國的不公平貿易措施，表明正在密切注意中國如何處理香港危機。中國外交部今（25）日回應，聯合國大會不是用來「言語攻擊、干涉他國內政」的場合。

中國外交部今天舉行例行記者會，發言人耿爽指出，聯合國大會是會員國用來就「世界和平與發展」重大問題發表意見、交換看法，應對各種全球性挑戰，「而不是進行言語攻擊、干涉他國內政的合適場合」，美方應該認真聽其他國家對當前國際形勢的看法。

耿爽說，美、中兩國合則兩利、鬥則俱傷，互相尊重、求同存異才是相處之道。美方應以「開放、包容、共贏」的心態看待中國發展，「同中方相向而行」，這樣做符合兩國人民的利益，並宣稱這「也是國際社會的共同期待」。

川普在聯合國大會上，再次嚴正批評中國不對等的貿易政策，「中國坐擁以巨型貿易壁壘、國家鉅額補貼，以及操弄貨幣所構成的經濟模式，並且大量強迫外國技術轉移又盜取其智慧財產、商業機密。」

川普說，美國政府正密切注意中國處理香港危機的手段，「全世界都期待中國政府信守條約，維護香港自由、法制和民主生活」。這被視為「反送中」運動以來，川普針對香港情勢措辭最嚴厲的演說之一。

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