美國痛批中共「剝奪宗教自由」 耿爽說話了！

2019-09-24 23:50

〔即時新聞／綜合報導〕中共嚴重打擊宗教活動，除了禁止民眾信教，更拆佛像、毀教堂，美國副總統彭斯（Mike Pence）23日就在聯合國舉行的「全球呼籲保護宗教自由」活動中針對中國這些現象痛批「剝奪宗教自由」，對此中國外交部發言人耿爽表示「中國各族人民依法享有充分的宗教信仰自由」。

耿爽在24日的例行記者會上，針對美國的批評作出回應，他表示「中國政府依法保護公民的宗教信仰自由，中國各族人民依法享有充分的宗教信仰自由」，並列出數據「中國各類信教群眾近2億人，其中2000多萬人是穆斯林，宗教教職人員38萬餘人，宗教團體約5500個，依法登記的宗教活動場所14萬多處。」

耿爽反嗆彭斯，若真的關心宗教問題，就應該正是美國社會的侵犯宗教自由現象，耿爽憤怒表示要美國不要總是「拿別國說事」，並提到根據民調有75%的穆斯林認為美國社會對穆斯林存在嚴重的歧視，不過中國境內的打壓宗教事件頻傳，更大力強拆宗教建築，例如教堂、佛像，又或是迫害教徒，對比耿爽如今發言有不少出入。

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