中國基督徒少婦慘遭酷刑折磨至死 遺體慘狀讓家屬淚崩

2019-09-21 12:20

〔即時新聞／綜合報導〕中國近年持續打壓基督徒，其中以全能神教會成員遭受打擊最為殘酷，外媒披露，一名新疆全能神教會女基督徒去年底被當局無故逮捕，關押僅12天便告身亡，家屬接獲通知後趕赴停屍間，看到的卻是傷痕累累、明顯遭酷刑折磨的女子遺體。

長期關注中國人權問題的《寒冬》雜誌刊文指出，新疆維吾爾自治區30歲少婦任翠芳去年12月22日被警方抓捕，今年1月3日就傳出不幸身亡，身後留下8歲的女兒及年邁父母。死者父母接獲警方通知後立即趕到停屍間見女兒最後一面，沒想到卻見著令他們震驚且崩潰的畫面。

死者父母淚訴，任翠芳的雙眼周圍呈現青紫色，左側乳房有約巴掌大、黑紫色的瘀青，四肢上也有大小不一的圓形紫塊，大腿則有被燒灼的痕跡，雙手腕骨及足跟留有帶血跡的裂口，其中一隻腳大拇趾趾甲脫落，死狀可謂十分淒慘。

其中一名家屬則透露，任翠芳的牙齒用力咬著下嘴唇，「把下嘴唇都咬白了，明顯在極度疼痛中死去」，而她的牙齒與鼻子上存留血跡與棉花殘絮，就像有人刻意以棉花擦拭並掩蓋血跡的樣子。家屬隨後要求實施屍檢，得到的結果與其推測相符，甚至還檢查出家屬並未發現的多處暗傷。

面對有如鐵證的屍檢報告，警方依舊嘴硬，辯稱一切並無不法，家屬進一步要求觀看審訊任翠芳的監控錄影，當局則一再推拖，最終以「案件涉及國家機密」為由拒絕。

而當家屬要為死者討回公道時，才發現當地警方已對一干人等祭出嚴密監控，不僅住家有警察蹲守，手機等通訊工具更被控制地嚴嚴實實，就連他們聘請的外地律師都在入境時遭警方攔阻，而曾負責搶救任翠芳的醫師也被下了封口令，不敢給家屬看病歷與診斷報告。面對種種不對等的迫害，家屬最終只得含淚放棄替女兒申冤。

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