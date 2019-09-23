英國湯瑪斯庫克集團破產 約60萬歐洲旅客受影響

英國曼徹斯特曼徹斯特機場，一名旅客經過湯瑪斯庫克集團（Thomas Cook Group Plc）關閉的服務台。（彭博）

2019-09-23 22:57

〔中央社〕英國旅遊業者湯瑪斯庫克集團（Thomas Cook）今天宣告破產，引發英國史上最大規模的承平時期接運回國行動。全歐洲約有60萬名旅客的度假行程受影響。

法新社整理目前歐洲各國旅客受影響的情形，以及湯瑪斯庫克集團、該集團子公司，以及航班起降國家的政府如何因應此混亂局面。

●英國

海外旅客人數：15萬

應對方式：英國政府表示將包機，把滯留度假地的英國公民接運回國。這是英國自二次世界大戰以來，最大規模的接運回國行動。

●德國

海外旅客人數：14萬

應對方式：湯瑪斯庫克集團在德國的航空子公司德鷹航空（Condor）表示，航班將繼續正常營運。該公司已向柏林當局申請「過渡貸款」。另外，德鷹航空不再能合法提供透過母公司訂機票的旅客搭機服務。

同時，德國政府發言人表示，德鷹航空法定破產保險應覆蓋實施接運行動的成本，金額達1億1000萬歐元（約新台幣37億元）。

●法國

海外旅客人數：1萬

應對方式：湯瑪斯庫克集團已為目前在度假的法國旅客設立緊急熱線，並警告預計今天搭機的旅客暫停旅程，「以避免有任何進一步困難」。

●瑞典、丹麥、挪威

海外旅客人數：3萬5000

應對方式：約有1萬7000名瑞典旅客，以及丹麥和挪威共1萬8000名搭乘湯瑪斯庫克集團航班的旅客目前在度假。丹麥方面，途易（Tui）等湯瑪斯庫克集團的競爭對手表示，將把旅客接送至目的地，但他們並未具體說明能夠應付的人數。

●比利時、荷蘭、盧森堡（Benelux）

海外旅客人數：2萬

應對方式：荷蘭和比利時分別約有1萬名旅客受影響，但這兩個國家都未立即作出接運公民回國的計畫。

●賽普勒斯

外國旅客人數：1萬5000

應對方式：賽普勒斯旅遊部副部長佩迪歐斯（Savvas Perdios）表示，政府正在努力與英國合作，以運送英國公民回國。

●希臘

外國旅客人數：5萬，包含克里特島（Crete）的2萬2000名旅客

應對方式：希臘旅遊部長塞奧查理斯（Haris Theocharis）表示，運送外國旅客回國的行動已在進行，且旅遊部已設立危機中心管理接運行動。已有15架飛機在札金索斯島（Zakynthos）、科孚島（Corfu）和柯斯島（Kos）上降落。

另外，突尼西亞有4500名外國旅客受影響，土耳其也有2萬1000名外國旅客。

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