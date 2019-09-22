73歲婦「網戀」遭騙150萬 癡心夫無怨幫還債

2019-09-22 22:28

〔即時新聞／綜合報導〕英國一名73歲的婦人蘇珊（Susan Perry）覺得自己被丈夫戈登（Gordon Perry）忽略後，背著丈夫與臉書上認識的「海上石油鑽井平台」負責人吉迪恩（Gideon）「網戀」；當吉迪恩開始遇到「困難」後，蘇珊開始不停的轉帳給他，最後花光積蓄、典當飾品，甚至到銀行貸款，沒想到卻收到「吉迪恩」心臟病驟逝的消息。傷心的她直到警方證實「吉迪恩」不存在後，才相信自己被騙！

綜合外媒報導，73歲的蘇珊與丈夫戈登的感情在去年（2018）出現裂痕，她認為只想待在家照顧狗和打理花園的戈登「忽略」她的感受，同時，她收到臉書上來自陌生男子吉迪恩的訊息，她馬上被他「照片帥氣」所吸引，隨後更淪陷在他溫柔的「法國口音」裡。

2人每天聊天，蘇珊沒有隱瞞自己已婚，吉迪恩則向她表示，有個在杜拜讀寄宿學校的14歲兒子保羅（Paul），隨後也透過照片及影片，證明自己在美國舊金山擁有泳池別墅以及在海上石油鑽井平台工作；不久後，吉迪恩突然焦急的告訴蘇珊，保羅出了嚴重車禍，資金周轉又出問題，而蘇珊毫不猶豫的轉帳給他。

吉迪恩獲得「金援」後，和蘇珊更是濃情蜜意，不過很快的，吉迪恩又慌張的告訴他保羅要再度開刀，同時還要將學費付清，於是蘇珊將畢生積蓄都給了他，只為幫助躺在醫院中的「保羅」，後來吉迪恩又以工作的地方被海盜攻擊和要去杜拜找保羅為由不斷向蘇珊要錢，由於期間他一直都有表現出要「還錢」的樣子，蘇珊也只覺得他是一時周轉不靈，不疑有他。

最後蘇珊將寶石首飾典當、申請貸款，把所有能籌到的錢交給吉迪恩，吉迪恩還告訴她「未來到美國一起生活」，但之後她不但沒有收到還款，且再也沒收到對方的消息，而保羅在告訴她「父親死於心臟病發」後，也從此消失；傷心的她最後把整件事告訴戈登和女兒，2人告訴她她被騙了，但她不相信，直到警方介入調查後，證實她遭到「網路詐騙」後，她才相信自己被「惡意」騙走40,000英鎊（約150萬台幣），也非常後悔沒有早點醒悟。

公務員退休的戈登表示，他曾覺得蘇珊「怪怪的」，在知道事情真相後，雖然很受傷，但也不怪妻子，是因為自己忽略妻子感受，才讓她被趁虛而入、惡意詐騙，並且願意繼續幫助她償還剩下的15,000英鎊（約58萬台幣）債務。

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