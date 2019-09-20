反送中》學生組織痛批：港府違反《基本法》和《中英聯合聲明》

2019-09-20 22:01

〔即時新聞／綜合報導〕香港學生組織「學生動源」近日在臉書提及：「香港特區政府自回歸以來，仍未實行雙普選，嚴重違反《中英聯合聲明》。」事後遭當局指出，聲明中未有條文訂下實行雙普選，因此沒有違反一說。而「學生動源」今天（20日）回應，港共政權不只違反《基本法》，更以偽選舉包裝真獨裁，確實「嚴重違反聲明」。

「學生動源」引述港府新聞稿，官方稱《中英聯合聲明》並沒有條文定明實行雙普選，僅有「行政長官在當地通過選舉或協商產生」、「香港特別行政區立法機關由選舉產生」等條文，發言人還表示，普選特首和立法會，是《基本法》訂下的最終目標。

「學生動源」解釋，事實上，過去港人多次爭取雙真普選，由過去香港爭取2007、2008年雙普選、2012年雙普選，到爭取2016、2017年雙普選，最後全被中國全國人大否決，「可見中共政權以其爪牙港共政權絕無誠意達成《基本法》的最終目標，嚴重違反《基本法》。」

此外，從香港主權移交予中華人民共和國22年來，香港特首選舉一直只由選舉委員會投票，從1996年只有400人組成，到2016年亦只有1200人所組成，完全缺乏代表性，僅為象徵式的偽選舉。目前，香港立法會只有一半議席由直選產生，另外一半則由小部份的專業人士投票產生，卻能擁有與全民直選所產生的議員一樣的影響力，足以左右香港立法機關決策，「如此的社會階級制度控制的立法會，早已淪為橡皮圖章。」

「學生動源」指出，作為公民社會的一份子，只要符合年齡，理應均享有選舉權及被選舉權。綜合上述所言，港共政權既違反《基本法》，更以偽選舉包裝真獨裁，嚴重違反《中英聯合聲明》。

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