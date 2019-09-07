梅克爾訪中 籲尊重港人自由

2019-09-07

李克強首回應：中國人有智慧處理

〔編譯孫宇青／綜合報導〕德國總理梅克爾六日抵達中國北京，為其十三年總理任內第十二度訪中，同日先行會晤國務院總理李克強時，特別呼籲中方尊重香港人在「一國兩制」下的自由和權利；李則回應「中國人有智慧處理問題」，為迄今對香港「反送中」表態的中國最高層級官員。稍後，國家主席習近平與梅克爾會談，著重推動自由貿易和多邊主義，並強調「中德要尊重彼此的發展道路」。

指《中英聯合聲明》仍有效

在梅克爾行前，德國「世界報」及「香港眾志」秘書長黃之鋒參與的連署公開信，即分別喊話梅克爾敦促北京保障港人立場，而她也如各界期待，在六日上午與李克強共進早餐及會談時，明指《中英聯合聲明》仍有效，港人自由和權利獲「基本法」保障。她也表示，香港特首林鄭月娥正式撤回「逃犯條例」修訂案是展開對話的信號，盼政府和示威者避免暴力，和平解決問題。

在兩人會後記者會上，李克強則表明支持港府依法止暴制亂、恢復秩序，「要相信中國人有智慧和能力辦好自己的事」。這是中共中央政治局常委級別領導人，首度對香港「反送中」抗爭做出表態，但「德新社」分析，李的說法不代表北京已排除派解放軍介入處理的可能性。此外，四名德國駐中記者一度未獲准採訪記者會，抗議後雖成功進入，但四人只能提問一次，疑為中方避免其尖銳提問的安排。

也籲美中盡快解決貿易紛爭

另一方面，梅克爾在與李克強會晤時，也呼籲美中兩國儘快為影響全球的貿易紛爭尋找解決方案，同時也表態歡迎所有中國企業赴德國投資，但也表明將事先審查特定戰略範疇及重要基礎設施的投資。「德國之聲」指出，此次有龐大德國企業代表團隨行，預計與中方簽署能源、航運、電動汽車、保險、廢棄物回收等十一項合作協議，料為兩國在年底前達成「歐盟—中國全面投資協定」鋪路。

同日晚間，梅克爾也與習近平共進晚餐和會談。習指目前世界的和平穩定，正受單邊和保護主義威脅，中德為兩個負責任大國，必須加強戰略溝通、協調和合作。他也稱中德此行達成不少經貿合作，「證明中方擴大開放說到做到」，且中國市場夠大、也將隨著發展愈來愈大，將為德國和全球帶來更多機遇。梅克爾則回應道，願繼續擴大對中投資。梅克爾七日也將訪武漢，並在華中科技大學演說。

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