反送中》港人英領事館請願 籲給予BNO持有人居英權

2019-09-15 19:59

〔即時新聞/綜合報導〕臉書粉專「英屬香港 Britons in Hong Kong」 今(15)日發起集會,號召上百名網友到英國駐香港總領事館遞交請願書,呼籲英國政府承認《中英聯合聲明》已遭中國破壞,促請英國考慮給予BNO持有人英國居留權,並提供香港援助。

「英屬香港 Britons in Hong Kong」今日發起活動,號召數百名網友到金鐘的英國駐香港總領事館請願,促請英國政府承認《中英聯合聲明》已遭破壞,中國承諾的一國兩制50年已名存實亡,主辦單位表示,香港如今已失去遊行的權利,例如「民間人權陣線」原本預定今日在銅鑼灣舉辦的集會遊行,在受警方拒絕後提出上訴,卻又再度遭駁回。

英國在1997年將香港主權移交中國後,給予香港人申請「英國國民(海外)護照」(BNO)的權利,BNO持有人等同英國海外公民,但不具英國居留權。今日的請願活動也呼籲英國考慮給予BNO持有人居英權,並提供因反送中運動被捕的BNO持有人援助。本月1日也有數百名香港人到英國駐香港總領事館請願,要求英國政府給予港人公民身分和居英權。

大批民眾在英國駐香港總領事館前高舉英國國旗,唱起英國國歌,並舉起「Joint declaration is void」(中英聯合聲明失效)、「Save your own people now」(拯救你的人民)的標語看板。

上百名港人本月再度前往英國駐香港總領事館,呼籲英國政府給予香港援助。(美聯社)

大批民眾前往英國駐香港總領事館,促請英國給予BNO持有人居英權。圖為BNO。(圖擷取自「英屬香港 Britons in Hong Kong」臉書粉專)

