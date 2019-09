翁山蘇姬讓人民失望透了！緬甸記者：種族衝突變本加厲

2019-09-13 16:49

〔即時新聞/綜合報導〕緬甸國務資政翁山蘇姬(Aung San Suu Kyi)曾獲諾貝爾和平獎,不過她近來被外界指責漠視少數族群羅興亞人被鎮壓一事。有媒體報導指出,曾獲普立茲獎的緬甸克欽族記者突珊(Esther Htusan)今(13)日出席在台舉辦的「奧斯陸自由論壇」,她在會中批評,原以為翁山蘇姬上台後,緬甸就會迎向自由民主,不料卻是更加嚴重的景況。

根據《新頭殼》報導,突珊在會中發表演說,提到緬甸一路從專制到現在的民主政府,還以為新的民主體制會努力替所有種族維護公民權利,沒想到卻是面臨暴力、歧視變本加厲,自2017年以來,已有72萬5000名羅興亞人逃至鄰國。她表示,自己屬於緬甸少數民族之一的克欽族,始終期盼能有自決權,但在成長過程中,卻是一再聽聞緬甸軍隊如何迫害平民、強姦婦女、燒毀村莊等。

突珊提到,緬甸一般平民受到軍政府長期的高壓統治,因此對政治不了解,國營報紙只會政令宣傳。當時的軍政府透過永不停止的種族衝突、暴力回應1988年的全國民族運動,剝奪緬甸人民的自由。

在緬甸的生長經驗令她從小立志為受迫害族群說出心聲,突珊成為新聞記者不久後,緬甸2015年的大選對數百萬緬甸人民而言是全新的開始,人們期盼諾貝爾和平獎得主翁山蘇姬所領導的政黨可以捍衛他們的權力、迎向民主自由;然而,他們很快就發現,種族與宗教衝突根本沒有解決,反而更加嚴重,有如過去的軍政府時代。

突珊說,過去2年,有超過250人因為批評政府而遭到逮捕、起訴,當局也使用軍政府時期的法律來迫害記者,共有52名記者面臨審判、遭到逮捕,她更親身經歷到,在2017年之後,當她選擇報導出真相,卻收到死亡威脅、受到法律威脅。

突珊認為,「我們以為緬甸正在進步,但數百萬人活在恐懼中」,記者、人權運動者開始自我審查,自由、民主、平等、人權等字彙再度成為敏感議題,政府開始不斷進行政治宣傳、隱瞞真相,「如今在民選政府下發生的一切就與當時的軍事獨裁所經歷的一樣」;最後,突珊背後的屏幕顯示「I will not be silenced.(我不會被噤聲)」,強調自己「會繼續報導,絕不選擇沉默」。

曾獲普立茲獎的緬甸克欽族記者突珊(Esther Htusan)今(13)日出席在台舉辦的「奧斯陸自由論壇」。

