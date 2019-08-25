羅興亞人流亡滿2年 難民營中怒吼：緬甸「還我國籍」

2019-08-25 21:08

〔即時新聞／綜合報導〕上萬名緬甸羅興亞人今（25）日聚集在孟加拉的難民營中，舉行示威抗議，對2年前遭緬甸軍方鎮壓、被迫逃難的悲劇發出怒吼，呼籲緬甸官方面對問題。

據《BBC》報導 ，今（25）日上萬名被迫離開緬甸的羅興亞人聚集在孟加拉的難民營中示威抗議，呼籲緬甸官方賦予他們原應得的國民身分。

羅興亞人是緬甸的少數穆斯林民族，2017年8月遭緬甸軍方血腥鎮壓後，約75萬人被迫離開緬甸原鄉若開邦（Rakhine），逃至孟加拉（Bangladesh）避難。

報導指出，這群羅興亞人擁有自己的語言和文化，雖世代居於緬甸，卻不被緬甸官方視為國民，人口調查也未將他們計入。

週四（22）孟加拉政府向他們宣布了自願歸國計劃，但沒有任何1名羅興亞難民參與，因為緬甸將他們視為從孟加拉而來的「非法移民」。對此，他們呼籲緬甸官方賦予國籍。

據悉，2017年8月25日少數羅興亞叛亂份子攻佔了當地警察派出所，殺害數名警員。緬甸官方宣稱為「逮捕叛亂份子」而出動軍隊。

然而據聯合國調查，緬甸軍隊犯下放火燒毀整座村莊、隨機殺害村民、姦殺民女等罪行，不僅如此，當地極端佛教組織也有涉案，聯合國形容這是標準的「種族清洗」（ethnic cleansing），羅興亞人則將這天稱為「大屠殺紀念日」（genocide remembrance day）。

眾多難民令孟加拉總理哈西娜（Sheikh Hasina）承受了巨大的政治壓力，她已於今年初宣布孟加拉不再接受更多的難民。無論官方或民間，孟加拉都已對羅興亞人的長久難民狀態和緬甸官方的推托漸漸失去耐心。

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