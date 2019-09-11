習近平見賀一誠：澳門經驗證明 一國兩制行得通

2019-09-11 23:13

〔中央社〕中國國家主席習近平今天向澳門特首賀一誠說，澳門主權移交20年來「全面準確理解和貫徹一國兩制方針」，獲得成功實踐，證明「一國兩制」是「完全行得通、辦得到、得人心的」。

新華社報導，賀一誠則表示，他決心在習近平和中國中央政府領導下，「堅定不移地貫徹落實『一國兩制』方針，維護好憲法和基本法權威，維護好中央與澳門特別行政區的良好關係，維護好中央的全面管治權，維護好國家主權、安全和發展利益，推進『一國兩制』在澳門的實踐行穩致遠」。

根據報導，習近平下午在北京人民大會堂，會見新當選第5任澳門特區行政長官，並獲中國中央政府任命的賀一誠。

習近平表示，今年是澳門主權移交中國20週年。20年來，在前兩任特首何厚鏵、崔世安帶領下，澳門特區政府「團結社會各界人士，全面準確理解和貫徹『一國兩制』方針，堅定維護憲法和基本法權威，傳承『愛國愛澳』的核心價值觀」。

他說，在何、崔二人帶領下，澳門經濟快速增長、民生持續改善、社會穩定和諧，向世界展示了「具有澳門特色的一國兩制成功實踐」。事實證明，「一國兩制是完全行得通、辦得到、得人心的」。

習近平又說，希望賀一誠「準確把握」澳門實際情況和中國國家發展戰略需要，團結帶領澳門特區新一屆政府和社會各界人士，認真謀劃澳門的長遠發展，續寫「一國兩制」成功實踐的新篇章。

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