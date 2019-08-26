小圈子同額競選 賀一誠當選澳門特首

2019-08-26

開票不到十五分鐘就過半

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國澳門特別行政區第五任行政長官（特首）選舉廿五日舉行，唯一候選人賀一誠（見圖，歐新社檔案照）在四百票中豪奪三九二票，以九十八％的超高得票率當選。賀一誠曾任中國全國人民代表大會常委、澳門區代表及澳門立法會主席等要職，此次參選被視為北京旨意。更重要的是，在香港爆發「反送中」運動、對北京管治形成重大壓力之際，賀一誠當選後表示，將全力推進「一國兩制、澳人治澳」。

澳門特首由四百人組成的選舉委員會提名及表決產生，投票廿五日上午十時在俗稱「澳門蛋」的東亞運動會體育館展開，會場內外有大批警力戒備、交通管制及嚴格安檢。投票僅半小時即完成，且唱名開票不到十五分鐘，賀一誠得票就已過半，最後共獲三九二票，得票率九十八％，當選澳門第五任特首，另有七張空白票和一張廢票。選舉結果還將交由澳門終審法院確認。

澳門一九九九年主權移交中國以來，共歷經五次特首選舉，但除了第一屆有兩人參選外，其餘四次均為「一人選舉」。第一、二任特首為何厚鏵，第三、四任特首則是崔世安；除了何厚鏵在首屆選舉的得票率僅八十二％外，第二至第四屆選舉中，何、崔的得票率均在九十五％以上。賀一誠將在十二月廿日、澳門主權移交廿週年紀念日正式就職，中國國家主席習近平預料將出席。

外界解讀北京授意參選

英國廣播公司（BBC）中文網指出，現年六十二歲的賀一誠與中國政商界關係密切，早年在廣東省珠海、佛山及浙江省杭州、寧波等地投資設廠，開啟澳門與「內地」經濟、科技交流。二○○○年，賀一誠從商界跨入政壇，擔任澳門區全國人大代表，並於隔年晉升人大常委；他也在○九年成為澳門立法會非直選的專業界別議員，一三年起擔任主席，直至四月為參選特首，才陸續辭去上述職務。

賀一誠此前多次表明無意參選特首，還曾自嘲「能力太低，做不到」，年初卻突然表態參選，外界解讀為北京授意。賀一誠日前在政綱發表會中，回應有關香港反送中運動問題時，聲稱「鄰近地區」的事件，令一國兩制「走樣」，澳門必須將一國兩制「行得更好更穩」，「讓台灣看到澳門一國兩制的成功」。

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