習推粵港澳大灣區 兩制恐提前消滅

2019-02-20

港人憂加速被中國同化

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國國務院十八日公布「粵港澳大灣區發展規劃綱要」，計畫將香港、澳門兩個特別行政區，以及廣東省珠江三角洲沿岸的九座城市，打造成媲美美國矽谷的科技創新中心，共享經濟融合的繁榮前景。然而，各界質疑，港澳在大灣區的角色乃「被規劃、被矮化」，兩地將漸被中國「同化」，以致喪失原本的獨特制度、文化及國際地位，「一國兩制」的「死期」恐提早在二○三五年到來。

9市2特區經濟融合 2035年達高度互聯互通

中國政府醞釀逾十年的粵港澳大灣區計畫，以香港、澳門、廣州和深圳為中心城市，並涵蓋佛山、江門、惠州、肇慶、東莞、中山、珠海等地，構成紐約、舊金山、東京以外的全球第四大灣區。其中，香港將專攻金融、航運、貿易等領域，澳門則朝旅遊休閒中心發展。粵港澳大灣區預定在二○二二年形成一流灣區和世界級城市群的架構，並在三五年達成創新為主的經濟體系和發展模式，屆時域內將高度「互聯互通」。

綱要還指出，將鼓勵粵港澳三地的各級學校合作辦學、互相承認學分或締結姊妹校，促進港澳青年赴廣東就學、實習、就業，以及港澳教師前往任教，並開放港澳居民擔任「內地」國營企業職務或報考公務員，甚至鼓勵港澳企業參與「一帶一路」建設等。香港特首林鄭月娥十九日表示，國家主席習近平親自擘畫此一「層次高、範圍廣、內容廣泛」的發展架構，港府從最初即積極參與；她也警告，若香港不善用機遇，將會「蘇州過後無船搭」（比喻機會難得須好好把握）。

泛民派批過程不透明 哄整代港人上賊船

然而，香港民主黨主席胡志偉、公民黨黨魁楊岳橋、熱血公民主席鄭松泰等泛民主派人士，群起抨擊大灣區使香港淪為服務其他城市需要的「配角」，將導致人才持續外流，最終淪為中國二、三線城市；一旦國際社會產生此種認知，香港的獨立關稅地位將受到衝擊，國際金融中心地位也將受損。尤有甚者，該綱要主張三地經濟融合，卻對如何維護港澳「一國兩制」及獨立法治隻字未提；且該計畫從未諮詢港人意見，制定過程缺乏透明度，是「哄騙整代香港人上賊船」。

經濟融合帶來政治融合

香港中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強憂心表示，香港與「內地」在經濟上愈來愈接近的後果，將是中方的管治方法逐漸傳入香港，影響香港發展。自由亞洲電台（RFA）專文則批評，大灣區預計在二○三五年達成「各市互通」，實際上是變相訂下消滅港澳特區的時間表，「經濟上的融合，只會帶來政治上的融合」。

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