澳門週日選新特首 親中派是唯一候選人

2019-08-21 19:21

〔即時新聞／綜合報導〕香港「反送中」運動不斷延燒之際，同樣實施「一國兩制」的澳門特別行政區本週日（25日）將選舉新特首，但候選人只有一位，即北京支持的前立法會主席賀一誠，一群爭取民主澳門人今（21）日呼籲國際社會關注不斷遭專制中國加強控制的澳門。

《路透》報導，澳門行政長官由400人組成的選舉委員會選出，62歲賀一誠上月底獲選舉委員會94%的委員提名，成為這場選舉中唯一候選人，預計25日會順利當選為新一任的澳門特首。針對香港陷入回歸中國以來最嚴重的政治危機後，他本週表示，「許多人都表示他們不想要搞亂澳門」，稱有很多澳門人反對抗爭運動。

不同於香港大部分人口都是「香港人」，澳門60萬人口中，約有一半是中國移民，這有助於增強澳門的親中立場，當局近年也投入數百萬美元創建與中國政府有關的青年協會，鼓勵青年到中國求學。

但澳門支持民主的活動人士表示，澳門的政治體制損壞且不民主，呼籲國際社會支持澳門致力於民主化。一群匿名的澳門人今日發公開信要求普選，指出北京一直在加強對澳門的專制統治。

信件內容指出，「在澳門成為另一個中國城市之前，現在是時候爭取我們普選的權力」，「現在世界的目光都放在香港，但也請看看它隔壁的鄰居」。

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