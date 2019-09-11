台灣女兒改編愛滋村故事搬上倫敦舞台 中國氣炸出動國安阻止

2019-09-11 08:30

〔即時新聞／綜合報導〕20多年前中國太貪窮，很多農村人以賣血為生，但衛生觀念及條件落後，產生諸多非法私營採血站，衍發感染，最後爆發逾千萬人感染愛滋病，其中，1992年中國河南一個村子3000多人更多達1000多人染愛滋，事情被揭發後，震驚全球，而今，這個故事被改寫搬上英國倫敦舞台，中國方面氣炸，傳出在開演前出動國安系統想要阻止舞台劇上演。

《自由亞洲電台》報導，河南愛滋村血禍的真事故事，是由中國醫生王淑平揭發，多年後被改成名為《地獄宮殿的國王》（The King of Hell's Palace）的舞台劇，正在倫敦漢普斯特劇場（Hampstead Theatre）上演。

這部劇已於8月22日在倫敦上演，但是王淑平還在中國的親人，卻在開演前夕，遭到中國國安部的約談，甚至想聯絡在美國的王淑平女兒，王淑平表示，中國官方清楚告知他的親人：「這部劇必須停演，因為這讓中國政府及一些官員感到尷尬，名譽受損」。

不過，王淑平已是美國公民，強調自己不會因恐嚇而沉默，更希望籍此幫助仍在中國境內努力的醫生，免受官方欺壓。

編劇高雅竹（Frances Ya-Chu Cowhig）改編這個故事，背後帶有濃厚的人文關係，她本身是個混血兒，媽媽來自台灣，父親是一位退休的美國外交官，認識王淑平，進而促成這個故事的改編，在她的計畫中，預下以10年時間完成中國三部曲，《地獄宮殿的國王》是第三部，前兩部是《竇娥冤》改編成《六月飛霜》（Snow in Midsummer），及關注中國農民工生活的《極樂世界》（The world of Extreme Happiness）。

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