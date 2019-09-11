比舊蘇聯還危險！美新書：中國是21世紀的邪惡帝國

2019-09-11 00:29

〔即時新聞／綜合報導〕美國保守派媒體《華盛頓自由燈塔》資深編輯、專欄作家和記者格茨（Bill Gertz）近期出版了一本名為《瞞天：一窺共產黨中國爭奪全球霸權的行動》（Deceiving the Sky: Inside Communist China's Drive for Global Supremacy）的新書，書中除了直指中國是「21世紀邪惡帝國」，更挑明「美國當下面臨的真正威脅，是中國這個比冷戰時期的蘇聯還要危險的國家。」

根據《美國之音 》報導，格茨表示，中國之所以崛起，正是因為美國從上世紀80年代起一系列的錯誤對華政策造成。當時，美國為中國加入世界貿易組織（WTO）打開大門，時任美國總統的柯林頓就曾表示，「中國的經濟越自由，就越能充分釋放人民的潛力，當個人不僅擁有夢想，而且還有能夠實現夢想的能力時，他們就想要更大的發言權。」

格茨直言，美國過去的對中政策「徹底失敗」，且被中國「無情地利用」。格茨表示，重大的轉折點發生在2012年至2013年間，中國最高領導人習近平上任後放棄了鄧小平韜光養晦的政策路線，開始角逐全球霸權，且這種行動是以損害美國的實力和地位為代價。

據報導，格茨對川普政府強硬的對中政策表示讚賞。而另有一觀點指，「當川普任期結束後，美中將結束對抗，恢復往日的友好關係。」格茨表示，這種情況雖有可能發生，但機率不大。格茨認為，美國兩黨在具體對中政策方面一定會有非常不同的做法，但是「中國對美國構成嚴重威脅」此一共識，正日益加強。格茨認為，這種共識本身就是非常具有積極意義的。

展望美中關係，格茨表示：「這的確是一場新冷戰，我認為北京和華盛頓間的對抗將最終將導致這一點。」

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