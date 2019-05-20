要一中各表 郭台銘：如果當總統我會去跟中國溝通

2019-05-20 20:21

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海集團董事長郭台銘，自上月宣布參選中國國民黨總統初選後，馬不停蹄地在全台跑行程；本月17日郭台銘接受《遠見雜誌》2小時專訪，透露他的參選理念。

據《遠見》報導，郭台銘的參選初衷有2點，一是中美貿易戰帶來的深遠影響，二是台灣與中國之間的兩岸和平。

郭台銘表示，他在幾年前買了夏普（Sharp），然後到美國去投資，可是這所有的布局就因為中美貿易戰爭要提早加速。他提出，美國想要重塑它的供應鏈，猶如川普競選時候的口號「Make America Great Again」（讓美國再度偉大），便是為了美國傳統製造業轉型升級，因此有很多基礎建設要重做、勞工要重新訓練。

郭台銘指出，原本他預計用3、4年的時間來帶供應鏈去美國，但憑一己之力並不可行，因此他自認也代表台灣某一個典型的高科技製造業，郭台銘設想，自己是否能幫忙台灣、把台灣的製造業帶到美國？甚至協助日本製造業一起到美國？

要中國放棄台灣？ 郭台銘：不可能

而就兩岸和平問題，郭台銘透露，要一中各表，才有九二共識，要重視中華民國的存在。他直言：「如果當上總統，我會去（跟中國）協調、我會去溝通。」

郭台銘認為，兩岸關係有3種可能，第1是中國動武；第2是中國放棄台灣；第3是雙方坐下來談，找到雙方都可以接受。郭台銘說，中國動武，我們不能控制，但可以避免。要中國放棄又不可能，要他們放棄，就變成民族罪人。因此第3個要溝通。

對於《遠見》接連提問，距離國民黨總統初選只剩約50天，是否擔心時間不夠？企業家對於政治會太外行？郭台銘則自信的說，「我想我一定會當選」。郭台銘期許自己要做一個大破大立的總統，不做一個平庸的總統。

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