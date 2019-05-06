川普加徵中國關稅！她批國民黨「吳三桂」猛推自經區

2019-05-06 22:24

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普宣布，對中國2000億美元商品關稅從10%提高到25%，揚言不排除繼續擴大實施；國民黨持續推動「自由貿易經濟特區特別條例草案」；立委林靜儀形容藍營有如「吳三桂」，開山海關讓敵軍攻入。

林靜儀指出，美中貿易戰最新進展是，本星期五起，美國對中國2000億美元貨品，關稅從10%提高到25%。此時台灣應該要「積極協助台灣產業爭取與美國的貿易往來，搶佔市場」，另方面「幫助台商返台投資設廠，或是進入南向東協」，而非「推動自經區，讓中國商品過水洗白成台灣製。」

林靜儀認為，國民黨在此關頭狂衝自經區，究竟是在忽略國際貿易現實情況、傻傻聽中國的話，還是其實是國民黨「超有國際觀」，因此在台灣內部竭盡所能幫助中國？林靜儀另外標記1個寫著「吳三桂」的標籤，諷刺國民黨的行為有如吳三桂開山海關讓敵軍攻入。

網友們贊同林靜儀的看法，相繼留言指出「協助南進也需要」、「委員，謝謝您。謝謝您一直為了保護台灣的人民努力」，但也有網友嗆聲「沒有穩定電力供應的計劃叫做準備因應台商返國？」，被林靜儀打臉「電力一直是穩定的。不然你以為google來台投資 是腦袋壞掉嗎」。

林靜儀臉書全文

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