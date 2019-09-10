陸委會打臉藍委：赴陸任教事涉兩岸條例 無關中共代理人法

2019-09-10 20:26

〔記者鍾麗華／台北報導〕中研院日前發文指在中國擔任大學專任教師者，自8月起不得擔任中研院兼任研究人員，國民黨立委陳學聖今天召開記者會質疑，陸委會、教育部判斷準則不一、未定，新會期若中共代理人修法，豈不「只要陸委會不高興，赴陸任教者就是中共代理人？」對此，陸委會澄清，國人赴陸任教，涉及「兩岸條例」第33條適用問題，與中共政治代理人相關立法完全無關。

陸委會說，關於中共政治代理人相關修法草案究應採取登記制、禁止制或揭露制，目前尚無定論，政府仍在持續聽取學者專家及社會各界的意見，未來將待社會意見整合及共識建立後，再作更周延妥適的立法。有關指稱「政治干預學術－陸委會開出中共代理人第一槍」、「只要陸委會不高興，赴陸任教者就是中共代理人」等說法，是錯誤解讀，與事實不符。

陸委會指出，中國大陸黨校為黨務系統，各軍事院校為軍事系統，國務院及各部委、各級人民政府所屬學校，均為政務系統。至於擔任何種職務構成違反「兩岸條例」規定，須依個案具體事證，判斷是否屬名譽性、非常態性、兼任性、學術性及有無固定薪資等標準，並衡量是否涉及禁止公告三原則而定。

陸委會解釋，有關國人擔任中國大陸黨校、軍校以外一般學校的單純教職，陸委會及教育部等相關機關已多次討論，基於維護國家安全並兼顧學術自由及工作權之立場，多數機關目前研議認為尚不違反規定，但尚未經正式會商確認，故未對外公開說明。

陸委會表示，中央研究院與各國立、私立大學的研究人員，其選聘資格條件及認定，為各機關學校的人事職權，尚非兩岸條例適用範圍。各機關學校選聘兼任研究人員，依其學術發展需要，考量當事人學歷背景、學術表現、過去任職經歷或其他相關法令規定，係屬其人事職權的判斷，應予以尊重。

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