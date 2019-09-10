中研院禁赴中專任教師 藍委：陸委會不高興就是中共代理人？

2019-09-10 13:08

〔記者陳昀／台北報導〕中研院日前發出公文指「台灣地區人民在大陸地區擔任大學專任教師者，自8月起不得擔任本院兼任研究人員」，國民黨立委陳學聖今天召開記者會質疑，陸委會、教育部判斷準則不一、未定，新會期若中共代理人修法，豈不「只要陸委會不高興，赴陸任教者就是中共代理人？」

陳學聖指出，中研院前法律研究員劉孔中退休後到中國人民大學兼任教職，被陸委會認為屬2004年公告禁止的大陸政務系統範疇，因此中研院依照徵詢結果「被請辭」這位研究員，而據他所知，目前「被請辭」的中研院士至少有3樁，也令人擔心其他在大陸學校任職學者的處境。

陳學聖指出，教育部僅規範不能前往「黨校、軍校」任職，陸委會卻要求個案認定，逐一考量任職案是否為名譽性、非常態性和兼任性，並考量是否有固定薪資來認定是否違法，但相關規定若未釐清，將引發學者恐慌，政治干預學術的作法更會貽笑國際。基於明確性原則，不應留下模糊空間。

陳學聖質疑，隨著楊振寧、姚期智等重量級學者陸續轉換國籍，在公告禁止組織任職的知名學者，如在北大任教的杜維明、人大劉孔中、浙大熊秉元、暨大劉紹臣等人，是不是只要陸委會不高興，他們隨時變成中共代理人？此舉無疑是抹殺他們的工作權、生存權。

列席的陸委會法政處副處長何達仁回應，劉孔中的個案，是因劉在大陸專任職務、又回台兼職，這並非兩岸條例適用範圍，陸委會尊重中研院參照兩岸條例精神判斷的職權，但國人赴陸任教的規範並未更動，從頭到尾認定標準都一樣，且陸委會是法規主管機關，只會提供通案性準則供相關單位辦理。

至於中共代理人法案，何達仁表示，陸委會已多次對外說明，該法案要採登記制、禁止制或揭露制，並與現在的遊說法、選罷法等銜接等，至今沒有定論，一定會傾聽社會各界聲音，獲得社會最大共識來推動。

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