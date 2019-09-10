反送中》爭告洋狀！挺中派也向美遊說勿通過《人權與民主法案》

2019-09-10 08:31

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中抗爭持續，抗議戰場除了香港本地之外，擴大延伸到美國國會，美國國會昨天復會，在兩黨多位議員的支持下，可望在本月分通過《香港人權與民主法案》，以更嚴厲手段制裁中國，挺香港人權，而挺中派也積極動作，新民黨主席葉劉淑儀昨天拜訪新任美國駐港澳總領事史墨客，希望他能轉交一份不要通過該法案的意見書給美國國會領袖。

綜合媒體報導，9月8日數萬港民眾美國駐港領事館提出陳情，希望能「解救」香港，儘速通過美國國會議員提出的《香港人權與民主法案》，而這個法案被稱是為加強版的《香港關係法》，牽涉到美國對香港關稅獨立、人權的觀點，從原本的永久免稅地位改為一年一審，甚至可以懲罰中國迫害香港人權的官員，凍結其在美財產及禁入美國等。

美國國會已經在9月9日復會，在多位議員奔走催生下，可望排入程議審議，也傳出， 邀請香港意見領袖黃之鋒、何韻詩等人赴美出席聽證會。

挺中派也積極動作，支持送中條例的香港新民黨主席葉劉淑儀，昨天拜訪美國駐港澳總領事史墨客，強調香港回歸中國後，民主及人權狀況一直良好。美國會若通過該法案，將損害港美長期以來互惠互利的合作關係，及對香港的經濟、以及國際社會對香港的觀感造成負面影響。

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